Murió Kirk Douglas, una leyenda de Hollywood

Kirk Douglas, una de las máximas leyendas de Hollywood, murió a los 103 años, según confirmó su hijo Michael en las redes sociales.

"Es con gran tristeza que mis hermanos y yo anunciemos que Kirk Douglas nos dejó hoy a los 103 años. Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien, un hombre humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos", señaló el comunicado firmado por su familia a través de Instagram.

El texto continúa: "Pero para mí y para mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso".

Michael también recordó que la vida de su padre "fue bien vivida" y que "deja un legado que perdurará en las generaciones venideras". Además destacó el perfil social que tenía: "Deja una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta. Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. 'Papá, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo'".

Kirk Douglas nació el 9 de diciembre de 1916 en Amsterdam, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Douglas era buen estudiante y, a la vez, atleta. Como deportista se destacó en la Universidad de St. Lawrence y luego su vocación llegó cuando entró a estudiar a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas.

Participó en algunas obras de teatro chicas de Broadway en la década del 30 hasta que, en 1941, se anotó en la Armada de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando el conflicto terminó, regresó al teatro y trabajó en la radio. De allí saltó al cine, donde, a principios de los 50, se convirtió en una actor popular.

Con el director Stanley Kubrick a la cabeza protagonizó dos películas muy recordadas: Spartacus, en 1960, en la que representó al esclavo que lidera una rebelión en Roma, y La patrulla infernal, en la que interpreta a un soldado durante la Primera Guerra Mundial.

En la década del '60 trabajó en varios westerns, como The war wagon, junto a otra estrella como John Wayne; The way west, coprotagonizado con Robert Mitchum o Lonely are the brave, con Walter Matthau. Además hizo papeles en films bélicos, dramáticos, cómicos y thrillers.

En su larga trayectoria, Kirk Douglas estuvo nominado tres veces al Oscar en la década del 50 por sus papeles en El triunfador, Sed de vivir y Cautivos del mal. Recién en 1996 recibió un premio de la Academia por su trabajo.