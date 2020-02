Tejido de artesana santamariana premiado en Cosquín

La artesana santamariana Ana María Flores obtuvo el premio adquisición otorgado por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín de la feria de artesanos de esa localidad cordobesa, en el rubro “fibras animales-textileria, pieza, manta con bordado criollo de flores”.

La entrega del reconocimiento fue el pasado domingo 2 de febrero en el escenario mayor de Cosquín y la prenda pasó a formar parte ahora del patrimonio del Museo del Artesano de Cosquín.

“Soy artesana hace 18 años, mi abuela era artesana, y es una actividad que realiza toda la familia –comentó Ana María- Mis trabajos los vendo desde hace tiempo en Tafí del Valle, y ahora me hacen pedidos de distintos lugares del país”.

Contó asimismo que para sus creaciones usa lana de oveja y de llama y, algunas veces, hilo; y que teje en telar tradicional o criollo, de palos plantados en la tierra, elaborando caminos de mesa, almohadones, ponchos de vestir para dama, mantas, cubrecamas, ruanas, y desde el año pasado, también sacos y chalecos.

Ana María relató que hace 5 años fue invitada por Mirtha Presas y por el actual director de Artesanías, Armando Corpacci a participar de un curso de bordado que se dictó en Santa María, a través del Fondo Nacional de las Artes, y desde allí incorporó el bordado a sus prendas. También desde hace 5 años participa de la Feria de Artesanías que se lleva a cabo en la ciudad de Cosquín paralelamente al Festival Nacional de Folklore, y en todas las oportunidades regresaba con alguna mención. El año pasado obtuvo el primer premio en la categoría “stand".

“Y este año fue una sorpresa para mí –continuó relatando- éramos más de 200 artesanos y el jurado recorría todos los stands, pero nunca me imaginé que podía ganar. Eligieron una prenda mía y me pidieron que no la venda, con ella fui superando las preselecciones y al final me comunicaron que mi tejido fue seleccionado como ganador”. Se trata de un cubrecama de 2 plazas con doble hilo, con bordado de flores, que sobresalió a los ojos del jurado, entre variados productos que Ana María llevó para exponer y vender.

Respecto de las ventas dijo que como ya tiene trayectoria en la feria, los visitantes la conocen y van directamente a buscar y adquirir sus producciones. Lo mismo ocurre cuando expone en Catamarca, en la Fiesta del Poncho.