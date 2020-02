Recreo, semiparalizado

Al igual que en Valle Viejo, ayer en Recreo los trabajadores cesanteados y ATE retomaron las medidas de fuerza por los despidos y la no renovación de trabajadores contratados. También, se vivieron momentos de tensión en dependencias del municipio y, por ese motivo, desde la comuna, se decidió la paralización de ciertos servicios, dejando guardias mínimas en determinadas áreas.

Luego de los momentos de mayor tensión que se vivieron cuando los manifestantes ingresaron al Palacio Municipal, los gremialistas fueron atendidos por los abogados de la comuna, quienes se comprometieron a dar una respuesta formal al pedido de reincoporación de trabajadores realizados por ATE.

Sin embargo, de acuerdo al abogado del gremio, Iván Sarquís, esta respuesta nunca se dio. Se encerraron en una oficina y no salieron más, dejando a la gente parada esperando en el lugar. Se mandaron a mudar, no sabemos si se fueron por una escalera o por una ventana. La gente quedó ofuscada porque se escaparon los funcionarios y no dijeron nada de cuándo y dónde volverían a reunirse”.

Por último, Sarquís denunció que la Policía intentó detener al secretario general de ATE Recreo, José Herrera, y dijo estar “preocupado porque se quiere criminalizar la protesta”.