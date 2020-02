Causa de El Rodeo: el juez dicto la nulidad de la causa y el expediente vuelve casi a foja cero

La investigación por la denominada tragedia de El Rodeo tuvo ayer un nuevo revés judicial. El fallo del juez Porfirio Acuña retrotrajo la investigación al 23 de enero de 2014 cuando varias personas murieron tras el fenómeno climático. Según indicaron las fuentes consultadas la resolución del juez puede ser apelada tanto por el fiscal de la causa Dr. Felsztyna , los abogados querellantes de las familias de las víctimas y hasta los abogados de los imputados. "Esta es una resolución que perjudica a todas las partes", puntualizó una fuente cercana al expediente.

LA UNION pudo conocer de voceros judiciales que el juez resolvió declarar nulo el pedido de sobreseimiento al ex gobernador Brizuela del Moral ( y los otros nueve imputados) como así también la elevación a juicio del ex intendente de El Rodeo, el ex jefe de Defensa Civil y otro funcionario planteado por el fiscal Jonathan Felsztyna al entender que el decreto de determinación de los hechos, es decir el relato del hecho ocurrido y la autoría que le cabería en los mismos de cada uno de los imputados, no era el correcto y que sede debía "respetar" el primer decreto elaborado en la causa.

Cabe aclarar que el fiscal Felsztyna al momento de relatar loa hechos dividió el mismo en tres partes, induciendo que no era lo mismo el sector del mástil y el del camping, por ejemplo, por lo que la responsabilidad de los imputados también fue dividida.

Según las mismas fuentes el juez entiende que El Rodeo es un solo lugar y la responsabilidad es una sola, por lo que el fiscal hizo mal, según su entender, en dividir el hecho.

En otras palabras para el juez, el fiscal debió mantener el decreto de determinación de los hechos realizados por el primer fiscal que intervino en la causa (el ex fiscal Mazzucco) por lo que el expediente volverá a la fiscalía y en el plazo de 30 días el fiscal deberá elevar nuevamente la causa. Sin embargo, las partes pueden apelar la resolución del magistrado.

En caso de que se hubiera hecho lugar a lo peticionando por el fiscal, por primera vez Catamarca hubiera llevado al banquillo de los acusados a un ex Intendente y un ex director de Defensa Civil por las muertes y los daños provocados por la inundación, antecedentes con los que ya cuenta la provincia de Buenos Aires (inundación en La Plata) y Santa Fe. Si bien se entienden que son fenómenos climáticos, el resultado de los mismos pudo evitase en el caso particular de El Rodeo si el ex intendente no hubiera habilitado el camping, sabiebdo de que era una zona inundable y el ex jefe de Defensa Civil hubiera colocado las alarmas tempranas.

Acciones que fueron calificadas por el fiscal como omisión a los deberes de funcionario público, en el caso del ex intendente.

En cuanto a las alarmas que mp fueron colocadas fuentes de la investigación indicaron que las mismas tenían al momento de ocurrido la tragedia un costo de siete mil pesos, contando la institución de defensa civil con un presupuesto cercano al millón de pesos.