Canasta escolar: ¿Cuánto cuesta lo básico para iniciar las clases en la Capital?

Iniciamos febrero y para la vuelta a la escuela falta un mes. Parece mucho, pero si se trata de ir viendo costos y abaratando las compras, el tiempo comienza a ser poco. Los padres ya hacen cuentas, miran vidrieras y van haciendo algunas adquisiciones, aprovechando las promociones que las tarjetas ofrecen y que son importantes, en pos de la economía familiar.

Quienes todavía no pensaron ni hicieron cálculos, va aquí una pequeña ayuda para comenzar a ver lo que se va a necesitar y si nos va a alcanzar. Hay que referir que de una lista básica de útiles, comparativamente al 2019 se observa un aumento del 57 %. Los costos aumentan mucho más, si vemos solamente indumentaria. Vestir a un niño para una escuela estatal puede llegar a insumir unos $4.630, solo comprando el guardapolvo, las medias, zapatos y zapatillas. Si fuera el caso de una escuela confesional, entre el pantalón, la remera institucional y el calzado los padres van a gastar $ 6.500.

El relevamiento de diario LA UNION por las librerías de la Capital acaparó un importante aumento sobre los mismos útiles del año pasado, marcando solo elementos básicos para poner en una mochila. Por fuera quedan los libros, que ya sabemos que son un costo aparte y que se van a conocer una vez iniciado el ciclo lectivo.

Lo mismo se observó en cuanto a indumentaria, donde según la cantidad de niños, se verá si la primera compra alcanza a tener todo o lo básico para comenzar. Si se hiciera una compra con todo, incluyendo los equipos de gimnasia y algún abrigo, los números crecen y hasta se podría gastar unos $2.620 más.

Librería

Una de las cosas en la que los chicos primero piensan cuando se les habla de comprar es la mochila. Hay precios muy económicos y esto significa no tener carrito ni personaje de TV a la vista. Eso implica un costo de $1.500 procurando una buena calidad, para tener perspectiva de durabilidad. Si no se puede resignar lo del personaje de moda, los precios se disparan significativamente. Se pueden encontrar precios desde los $2.073 hasta los $4.270, siendo las de las nenas las más caras porque vienen con agregados de luces y lentejuelas. Para los varones, el rubro es más simple, pero no deja de ser caro, porque se encuentran mochilas de $3.662.90.

Con las cartucheras pasa algo parecido y también esto es la debilidad de los chicos. Lo más básico ronda los $337, en el caso de los varones y para las nenas, en $480, aclarando que se las pueden encontrar hasta por $1.785.90.

En la recorrida por las librerías, marcamos lo básico para reiniciar el ciclo lectivo y elegimos nueve artículos, que son: mochila, cuaderno, repuestos de hoja, cartuchera, tapa de carpeta, lápices de colores, lápiz negro, lapicera y goma. En 2019, todos estos elementos, y aclarando que son solo para un niño o niña, se gastó $2.304. Este año eso suma $4.083 y no se está incluyendo los marcadores, lapiceras de colores, las carátulas, los artículos de dibujo y otros detalles que los chicos saben incluir para estar a la moda.

De esta lista de básicos, los precios son los siguientes:

Mochila $ 2.073

Cartuchera $ 549.40

Cuaderno x 48 hojas $ 185

Repuestos hojas x 480 $ 661.83

Tapa carpeta $ 120

Lápices colores x 12 $ 158.50

Lápiz negro x 4 $ 40

Lapicera x 3 $ 348

Goma $ 17

Indumentaria y calzado

El tema de la ropa, en el caso de tener que renovar o comprar porque alguien se suma a la escolaridad, los costos son altos, como siempre. Un guardapolvo para niño se encuentra, dependiendo el talle, desde los $ 830 y hasta los 1.060. En el caso de las nenas, el delantal comienza con $ 980 en los talles más chicos.

Si se debe sumar una remera y short para gimnasia, los valores van desde los $ 320 para los primeros y $ 400 para el complemento. Las medias vienen siendo hoy lo más económico del paquete, porque las encontramos desde los $ 100.

Los alumnos de colegios privados y confesionales saben que en este rubro los padres van a gastar mucho más. Una remera institucional se consigue desde los $ 700 y hasta los $ 1.200, y van aumentando en función de los talles. Los pantalones están en $1.500 y la camisa básica, pero con el logo del colegio, a $1.100.

En el calzado, las cosas se unifican y depende del gasto que se quiera hacer y cuánta inversión se quiera realizar. En el caso de las chicas, las guillerminas están entre $2.600 a $2.800, y para ellos, los mocasines, desde $1.900 a $2.700. Las zapatillas, si son de cuero, hay opciones desde $1.800 a $2.600. Gastos y más gastos y la cuenta regresiva para que toque el timbre y las clases se inicien una vez más. Los padres tienen un mes para las compras y la ayuda fundamental está en los planes de pago de las tarjetas y la posible ayuda del Gobierno, tanto nacional como provincial. Otras opciones aparecen en el medio, como los grupos de trueques y compra y venta de usados, que ya registran propuestas escolares que suman y ayudan.