Deuda de OSEP: Hotel reclama y denuncia a la obra social

La Obra Social de la los Empleados Públicos es denunciada por un conocido hotel de Catamarca, a quien se le adeuda un monto determinado, el cual complica el pago de haberes a su personal.

Con la llegada del mes de febrero, el Hotel Pucará de esta Capital ingresó a los dos meses sin cumplir regularmente con los sueldos de sus trabajadores, quienes expusieron su situación ante la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos), seccional Catamarca.

Desde el gremio, se precisó que “los empleados afectados son seis: tres conserjes, un encargado de las reservas, una mucama y el encargado de la lavandería, quienes el 18 de enero último, recién, cobraron sus haberes del mes de noviembre”, y aunque “percibieron el aguinaldo, no pudieron tomarse sus vacaciones”.

“A dónde van a ir, si no tienen para afrontar sus gastos corrientes; menos van a tener para irse de vacaciones con sus familias”, remarcaron en la UTHGRA. Desde la entidad sindical, se indicó que “la patronal del Hotel Pucará le trasmitió a sus empleados que no puede pagarle los sueldos por los servicios que brindó a los afiliados de la OSEP, pero que la obra social provincial aún no pagó”, sin precisar más detalles al respecto.

La obra social ahora deberá responder a los dichos de este prestador.