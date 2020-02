Barcelona le ganó al Levante por La Liga

El Barcelona le ganó 2 a 1 este domingo al Levante en el Camp Nou gracias a un doblete de Ansu Fati, figura del encuentro, y recuperó la senda ganadora tras la derrota ante Valencia de la jornada pasada que lo había sacado de la cima de La Liga.

El conjunto local empezó el partido como se preveía, con dominio total del balón ante un rival replegado que apostó al contragolpe. En la primera media hora de juego, Lionel Messi tuvo tres ocasiones de gol. Dos con remates de media distancia, uno que atajó el arquero y otro que se fue desviado, y el restante con un disparo cruzado que hizo lucir nuevamente a Aitor Fernández.

Pero el cero se rompió gracias a Ansu Fati, quien por fin pudo ser efectivo en la definición y al quedar mano a mano con el portero, gracias a una fenomenal asistencia de Messi, estableció el 1 a 0.

Dos minutos más tarde, el joven surgido de la cantera marcó su doblete. Esta vez remató de zurda, tras otra asistencia del argentino, y el balón se escurrió entre las piernas de Fernández, quien fue responsable en parte del 2-0. Con ese marcador terminó el primer tiempo.

En el complemento, el elenco local mereció el tercero y tuvo varias situaciones, sobre todo en los pies de Messi, pero no pudo concretar. Sobre el final Rochina descontó con un disparo de media distancia en un rebote de un tiro de esquina que no pudo atrapar Ter Stegen. El tanto sólo sirvió para decorar el marcador, ya que fue al minuto 92 y el Levante no volvió a tener otra jugada de peligro.

Con este triunfo, el Barcelona se mantiene a tres unidades del líder, Real Madrid, y la próxima jornada visitará al Betis, ex equipo de Quique Setién. Por su parte, el Levante se mantiene en mitad de tabla, lejos de la zona de clasificación a las copas internacionales y aliviado por estar ocho puntos por encima de la zona de descenso.