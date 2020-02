El momento de terror de una joven catamarqueña acosada en pleno centro

A través de Facebook, una joven catamaqueña relató el momento de terror que vivió el pasado viernes, cuando fue acosada por un sujeto en pleno centro.

Como si fuese una película de terror, pero en la vida real, la chica de 23 años contó que mientras esperaba el colectivo en la parada de calle Maipú entre República y San Martín, se topó con un sujeto que la acosó y le sacó fotos.

En su posteo, la joven contó que salió al centro a realizar algunas comprar y luego al regresar a su hogar, decidió esperar el transporte público en la parada a la altura del vivero ubicado sobre la calle Maipú. Según su relato, una vez en el lugar, dijo que vio “un flash desde el frente (porque tan cara dura que ni el flash saco) y así 4 a 5 flash consecutivos hasta que lo mire y supo que yo ya me había dado cuenta, metió su celular con protector rojo en medio de los brazos y seguía sacando fotos”.

“Cualquier persona como reflejo se hubiera cruzado y enfrentado, pero me dio medio y me dio más miedo saber que todos los hombres que estaban en el lugar estaban viendo la situación y nadie me ayudó, me vieron temblando y sin poder moverme para buscar un policía y solo me miraban e ignoraban. Este hombre al darse cuenta que estaba nerviosa se sitúo unos metros más adelante y seguía sacando fotos, pero ahora con un agregado 'SE TOCABA SU MIEMBRO MIENTRAS LO HACIA'”, detalló la muchacha.

Y continuó: “En medio de nervios saqué mi celular llamé al 911 y me daba ocupado hasta que vi que te ibas con tu amigo y a lo lejos vi dos policías federales y aunque corrí para alcanzarlos y me ayudaron cuando llegamos a la esquina este tipo se había ido con su amigo”.

A su publicación en la red social, la estudiante agregó las fotos que logró sacar a su acosador.

A continuación, el relato completo:

"Hoy me toco vivir la situación de mierda esperando el colectivo en la parada de Maipú entre República y San Martín a las 10 y 30 am aproximadamente , en medio de nervios y lágrimas pude por lo menos sacarle una foto a este pajero llamado "GERMAN" (escuche tu nombre cuando tu amigo salió del edificio de la Municipalidad de Maipú y República gritándote German y silvandote) .

Contando un poco la situacion , como toda persona salí al centro a comprar cosas y decidí esperar el colectivo justo en los viveros ubicación frente de La Playa de estacionamiento de calle Maipú entre República y San Martín .

Llegue me pare y me afirme en la pared , saco mi sube y veo un flash desde el frente (porque tan cara dura que ni el flash saco) y así 4 a 5 flash consecutivos hasta que lo mire y supo que yo ya me había dado cuenta , metió su celular con protector rojo en medio de los brazos y seguía sacando fotos.

Cualquier persona como reflejo se hubiera cruzado y enfrentado pero me dio medio y me dio más miedo saber que todos los hombres que estaban en el lugar estaban viendo la situación y nadie me ayudó , me vieron temblando y sin poder moverme para buscar un policía y solo me miraban e ignoraban. Este hombre al darse cuenta que estaba nerviosa se sitúo unos metros más adelante y seguía sacando fotos pero ahora con un agregado "SE TOCABA SU MIEMBRO MIENTRAS LO HACIA".

En medio de nervios saqué mi celular llamé al 911 y me daba ocupado hasta que vi que te ibas con tu amigo y a lo lejos vi 2 Policías Federales y aunque corrí para alcanzarlos y me ayudaron cuando llegamos a la esquina este tipo se había ido con su amigo.

Como dije primeramente en medio de nervios logré sacarte un par de fotos y espero alguien te haga llegar esta publicación y te diga que me hiciste pasar una situación de mierda entre nervios e impotencia de no poder decirte "flaco deja de sacarme fotos" porque quede dura del miedo y de tu cara de pervertido al tocarte .

Y ojalá que si tenes mujer , hijas o nietas JAMAS JAMAS LAS HAGAN PASAR POR ESTA SITUACION DE MIERDA Y LA INCOMODIDAD QUE VOS ME HICISTE PASAR A MI.

Jamás hago estas cosas pero se que lo vas a seguir haciendo, vas a seguir sacando fotos a chicas y vas a seguir haciendo pasar situaciones así a muchas viéndote como te tocas el miembro mientras les sacas fotos así que por lo menos espero que te llegue la publicación y recapacites de lo que hiciste".