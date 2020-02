Horóscopo del día domingo 2 de febrero de 2020

ARIES: Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional.

Amor: Fortalece el vínculo con tu nueva pareja expresándole tus sentimientos en todas las ocasiones que puedas.

Riqueza: Recibirás de tus superiores un llamado de atención. No magnifiques la situación, podrías empeorarlo todo.

Bienestar: Recuerda que el tiempo que dejas escapar no volverá jamás. Aprovecha cada ocasión de compartir algo especial con tus seres queridos.

TAURO: Hoy será un día de buena suerte, de buenas noticias, de oportunidades, satisfacciones y estudios que aumenten tus conocimientos.

Amor: La suerte no faltará a la cita. Pero también depende de tu comportamiento el lograr concretar la siguiente. No seas egocéntrico.

Riqueza: Invierte sin lo necesario para terminar el baño, y lo que pongas que sea bueno. Recuerda que es una inversión para el futuro.

Bienestar: Oscilar entre la pobreza y la riqueza puede desencadenar una falta de equilibrio emocional. Busca la forma de lograr un punto medio.

GÉMINIS: Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner un remedio a problemas del pasado.

Amor: Deja las mentiras y los secretos de lado con tu nueva pareja. Para que una relación prospere debe haber confianza y sinceridad.

Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.

Bienestar: Tu profundidad en la manera de sentir y de vivir hará que logres llegar a las metas que deseas. Sigue así y tendrás momentos inolvidables.

CÁNCER: Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia.

Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal.

Riqueza: Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.

Bienestar: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

LEO: Estarás demasiado introvertido en estos días, lleno de pensamientos e ideas del pasado que te rondan en la cabeza.

Amor: Te propondrán una relación sin imposiciones ni reglamentos, un amor en armonía que valore el sexo y las necesidades físicas.

Riqueza: El dinero cobrará protagonismo y te gustará gastarlo en viajes o en un curso que te interese. Si te hace feliz, es bien gastado.

Bienestar: Suma a las actividades cotidianas una visita al gimnasio y una buena caminata. Será muy saludable y a la vez te conectarás con gente nueva.

VIRGO: Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.

Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, pero luego vendrán los reproches.

Riqueza: Sorpresas magníficas te esperan en el transcurso de este día. Tus ideas serán más claras y el desenvolvimiento más fluido.

Bienestar: El sol ha hecho estragos en tu piel. Consulta a un dermatólogo para que te de alguna solución a esas manchas que serán difíciles de sacar.

LIBRA: Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser más responsable.

Amor: El hecho de no comunicar tus problemas para no preocupar a tu pareja, no ayuda a la relación. Sé honesto con ella.

Riqueza: Lee bien antes de firmar y asesórate con alguien de confianza. Hay algunos aspectos y cláusulas que no te favorecen.

Bienestar: Para estar bien durante el día hay que dormir bien durante la noche. Si no descansas más y mejor tu rendimiento bajará notablemente.

ESCORPIO: Tendrás una vida social bastante inquieta pero racional. Podrás ver con claridad aspectos de tu entorno que antes no veías.

Amor: Aprende a dominar tanta sensualidad. Tu cordialidad y buen trato fomentarán falsas expectativas en quien estaba interesado en ti.

Riqueza: Aprovecha tu dinero. Si vas de compras, encontrarás justo lo que deseas y al precio más increíble que te puedas imaginar.

Bienestar: No te enganches con las locuras de tus amigos. Has tenido muchos excesos y necesitas urgentemente un buen descanso.

SAGITARIO: Una inminente prosperidad se verá en el ámbito familiar, aprovéchala y utilízala objetivamente para tu propio bien.

Amor: Se ampliará tu círculo de amistades y te sentirás orgulloso por la comunicación y el entendimiento que existe en tu pareja.

Riqueza: La imaginación podría provocar en ti visiones extraordinarias. Desarróllalas en tu vida laboral y te irá mucho mejor.

Bienestar: Conocerás a personas que sienten atraídas por tu personalidad y que querrán que participes de sus momentos de esparcimiento.

CAPRICORNIO: Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.

Amor: Otra vez los celos y la envidia empañaran momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor.

Riqueza: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza.

Bienestar: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.

ACUARIO: Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.

Amor: Tu pareja sabrá perfectamente cómo hacer para levantarte el ánimo y que te sientas mejor. Disponte a saborear su cariño.

Riqueza: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien.

Bienestar: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.

PISCIS: Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración.

Amor: Serán días en donde sentirás que las personas que conoces no son lo que necesitas. Te sentirás incompleto, pero no te desalientes.

Riqueza: Tómate las cosas con calma. Si hoy estás desocupado piensa que has sembrado bien para volver a la actividad.

Bienestar: Deja de lado los excesos, tu hígado se está perjudicando y tu salud en general también. Si te lo propones y realmente lo deseas, lo lograrás.