Coronavirus: Catamarca ya cuenta con un protocolo de contingencia

En conferencia de prensa, esta mañana la ministra de Salud Claudia Palladino junto a funcionarios del área, informaron detalles sobre el trabajo que se viene realizando ante el alerta sanitario por el coronavirus.

Palladino envió tranquilidad a la comunidad, habló del trabajo del COE y dijo que existe “mayor riesgo” de que ingrese a la provincia algún caso importado de sarampión o dengue que de coronavirus, manteniendo así el discurso que se vierte desde Nación. “El coronavirus es un virus que da un cuadro similar al de la gripe y no hay un tratamiento específico, el tratamiento es de sostén para acompañar a esa persona que resuelva la enfermedad con la asistencia del sistema para que no haga un cuadro mayor”, señaló.

Con respecto a las medidas de prevención ante el brote epidémico, Palladino explicó: “Nosotros como provincia debemos prepararnos; estar en vigilancia, es decir, conocer cómo se manifiesta la enfermedad que es nueva y se están estudiando -a través de OPS- los medios de contagio, si es por animales o si es por comer alimentos crudos y se está registrando transmisión interpersonal que es la que más nos preocupa”.

Las funcionarias confirmaron que está en marcha un protocolo de contingencia. “Este abarca todos los niveles de atención. Primero, la educación a la comunidad y al equipo de salud para que no se alerte, pero que esté preparada. Segundo, los distintos niveles de atención, vamos a tener el nivel primario que incluirá a todos aquellos lugares que van a dar atención al paciente, pero que no tienen disponibilidad ni espacio físico para producir el aislamiento; por eso se está coordinando con los actores el traslado con el SAME a los hospitales del tercer nivel, que sí tienen aislamiento. Son los protocolos que se implementaron años anteriores con la gripe”, explicó.