Habló la novia de un rugbier: "Son chicos tranquilos"

Karen, la novia de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernándo Báez Sosa, habló por primera vez y defendió a los 10 acusados.

"Ellos no son así como los describen, son chicos de bien. Estudian y trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas", afirmó ante la consulta sobre otras peleas que les atribuyen en Zárate, donde todos viven.

En diálogo con Telenoche (Canal Trece), dijo que desconoce lo que sucedió en el momento del asesinato sobre el joven en Villa Gesell.

Después aseguró que nunca vio a su novio en una situación violenta: "Nunca lo vi así, ellos no son agresivos. No dudo de nada porque sé cómo son los chicos. Lucas (Pertossi) no es agresivo. Nunca imaginé tener un novio preso".

Subrayó que “son tranquilos y que se habla sin saber". Por último reveló que la última vez que habló con su novio fue la madrugada del crimen, alrededor de las 6.30: “Me dejó un mensaje sobre otro tema, yo estaba durmiendo. Estábamos hablando de unas vacaciones juntos pero no habló de ninguna pelea”.

Sobre Pertossi, se filtró un audio en el que menciona que hubo una pelea y que se siente responsable de "arruinar a una familia". "Somos un grupo que salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada".