Para Raúl Jalil, varias generaciones van a “tener que pagar los errores de Macri”

El gobernador Raúl Jalil viajó a Buenos Aires, acompañado por empresarios mineros, para reunirse en la Casa Rosada con el Presidente.

Durante su estadía en aquella provincia, realizó una entrevista al diario Clarín donde se refirió sobre diversos temas, tales como minería y la provincia, entre otros.

-Reemplazó a la cúpula policial y ahora detuvieron a gendarmes y a más policías. Es suficiente? ¿Hasta dónde llega la connivencia de las fuerzas con el narco en Catamarca? ¿Le pedirá ayuda al Gobierno?

-Vamos a pedir ayuda a la Nación, vamos a ser muy prudentes en los resultados de la investigación. Si vemos que es necesario avanzar con más cambios, lo haremos. Más del 20 por ciento de los presos en la provincia fueron detenidos por causas vinculadas a las drogas.

-Las empresas mineras están en la mira...

-El mineral está presente en la vida de las personas, con los autos, los celulares. En ese sentido, los emprendimientos mineros tienen que tener consenso social, pero eso no significa que el 100 por ciento de las personas estén de acuerdo. El consenso tiene que ver con el impacto ambiental, el buen uso de las regalías mineras y los proveedores; la gente tiene que ver el impacto en la vida cotidiana.

-¿La marcha atrás de Mendoza no es una señal de alarma para las inversiones en el sector y de que no hay consenso social?

-No, hay lugares en el mundo donde se permite la minería o la agroindustria. No hay incompatibles. Hay que analizar los proyectos. Hay que tener una mirada de adónde está el proyecto y cuál es el impacto ambiental. No tiene que ser por la prohibición misma.

-Alberto Fernández dijo que iba gobernar con los gobernadores. ¿Cumplió en su primer mes?

He tenido reuniones con todos los ministros. Alberto está gobernando con los gobernadores. La capacidad de escucha de este Gobierno es mejor que la del anterior.

-La Ley de Emergencia Económica eliminó impuestos coparticipables. ¿No es un problema para las provincias?

-Nosotros, con Lucía (Corpacci), hemos tenido una administración muy austera. La provincia está bien fiscalmente. Tomamos la decisión Politicas de no endeudarnos en dólares. Eso nos permite tener una provincia ordenada a pesar de lo difícil que han sido para la gente y los gobernantes los últimos 4 años.

-¿La pagará como la Nación un bono a los estatales?

-Hemos empezado a dialogar con sindicalistas y vamos tener la primera reunión en febrero. Vamos a acompañar en todas las políticas, no solo en las económicas, a Alberto Fernández. Hemos sido inversamente proporcional a las políticas nacionales durante la anterior gestión. No tomamos un crédito internacional para pagar el gasto corriente. Ese es el problema de todo el país.

-¿Pero esa mejora no tiene que ver con el aumento de las transferencias automáticas durante la gestión de Macri?

-No, porque se bajaron un montón de programas. El Estado dejó de licitar viviendas, medianamente se compensó. La diferencia entre el gobierno de Macri y el de Lucía (Corpacci) fue que ella no tomó deuda en dólares para pagar gasto gobierno.

-¿Qué hay de cierto con que estuvo muy cerca de pasar a Cambiemos?

-Nosotros hemos tenido una relación institucional con el Gobierno anterior. Ideológicamente tenemos un pensamiento muy distinto en cuanto a la gente que menos tiene.

-¿Le ofrecieron pasar a Cambiemos?

-No, nunca.

-No es lo que se comentaba.

-En el tema institucional hemos podido trabajar con sus ideas políticas, que a veces no compartíamos. Con Lucía y otros gobernadores acompañamos políticas de Estado, como la de la ANSeS, porque la gente los había votado y nosotros desde lo institucional acompañamos mucho.

-¿Rogelio Frigerio?

-Tuvimos muy buena relación. Fue el nexo con el gobierno nacional.

-¿Por qué Catamarca está postergada al lado de provincias como Salta y Jujuy?

-Hay una política de muchos años de Salta en materia de turismo y también hay una política que hace que si alguien quiere viajar a Catamarca en Aerolíneas hay un solo vuelo y días en los que directamente no hay ninguno o el pasaje vale hasta tres veces lo que cuesta a Salta o Tucumán. Se lo hemos planteado al Gobierno queremos cambiarlo. Necesitamos más frecuencia de aviones y vamos a dialogar con (Mario) Meoni en los próximos días. Tenemos los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle y estamos en el proceso de beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Es una política que comenzó Lucía y vamos a continuar. A Catamarca le falta instalarse, pero ya se habla de ella.

-¿Usted cree en la virgen?

-Hay mucha gente que dice: “No jodamos con la Virgen del Valle, hay mucha gente que tiene fe. Yo soy un creyente. Estamos trabajando en el nuevo santuario. La gente del norte argentino es muy devota. Vamos a festejar 400 años de la Virgen del Valle y vamos a invitar al Papa a través del obispado. Hablé con él al respecto hace 3 años.

-¿El Plan Belgrano fue un fracaso que impulsó Macri para el norte fue un fracaso?

-El Plan Belgrano fue un proyecto. Como idea fue muy buena, pero en la realidad no sucedió. El anterior Gobierno tomo la Inciativa de endeudar el Estado para pagar el gasto corriente y para bajar la inflación. Nos quedamos con la deuda, con la inflación y sin la infraestructura; porque la infraestructura grande no la tenemos. Fue un error macroeconómico muy importante, varias generaciones vamos a tener que hacernos cargo de esa equivocación macroeconómica.

-¿El Norte argentino necesita otro plan?

-Necesita una mirada distinta. El Plan Belgrano no se llegó a consolida. Por lo que he podido hablar con el Presidente, la mirada al norte va a ser distinta. El norte se tiene que desarrollar, porque si no la gente termina viviendo en el Conurbano y pasó a ser un problema doble. El desarrollo es un tema federal. En la época de Néstor y Cristina (Kirchner) se intervinieron todas las rutas nacionales. Para que la Argentina no termine viviendo en el Conurbano hay que desarrollar el Interior.

-¿Macri privilegió el área central del país?

-Cuando se cambió la Constitución, en 1994, se sacó el colegio electoral. “Todos éramos muy importantes. Para el interior ha sido un error. Ahora la política decide intervenir en los aglomerados grandes y relega el Interior.

-¿Usted es un peronista más de centro y Corpacci más kirchnerista?

-Con Lucia somos un equipo junto a los intendentes y priorizamos a la gente. El agente financiero de Catamarca es el Banco Nación. Somos un peronismo de centro, por mas que yo vengo de la empresa privada. La mirada del país tiene que ser para todos. Hemos tenido una gran relación con Cristina. La mirada de Néstor y Cristina ha sido muy distinta a la de Macri. Cuando uno recorre el Interior profundo de Catamarca, las obras las hizo Perón, Néstor o Cristina.

-Empuja un corredor bioceánico. ¿Por qué?

-El corredor bioceánico para que salgan por el Océano Pacifico a través del tren, sería una gran noticia para el norte argentino. Traer un camión del Norte a Buenos aires sale más caro que llevarlo de Buenos Aires a Europa. Hay que sacar el problema del transporte -¿Y cambiar esa matriz no genera problemas con un aliado como Hugo Moyano?

-Hoy la mirada tiene que ser mejorando la productividad no a un aliado. Si vamos a mirar lo intereses particulares, el país no sale adelante. Tenemos que tener una mirada nacional de lo que necesita el transporte. El tren tiene que volver a ser un eje muy importante. Llevar el tren a Copiapó a través del paso de San Francisco sería muy importante. Un barco carga 45O mil toneladas en Copiapó.

-En Catamarca hay reelección indefinida, pero Corpacci se fue después de 2 mandatos. ¿Cuánto tiempo planea gobernar usted?

-Tanto ella como yo pensamos que 8 años son suficientes para hacer lo mejor de uno. Más alla de que los radicales no acompañaron la reforma, nosotros después de abril vamos a avanzar. Tiene que haber alternancia y tiene que venir una nueva generación. Es nuestro pensamiento.

-¿Qué otras reformas incorporará esa reforma?

-Queremos el fin de la reelección indefinida para el Ejecutivo y los legisladores. Dos mandatos son suficientes; queremos un poder legislativo unicameral, con menos legisladores. Tenemos 41 diputados y 16 senadores, queremos bajar a un total de 36 legisladores en una sola Cámara.

-La designación del ex funcionario de Catamarca Francisco Mercado en el Banco Nación generó polémica. ¿Es idóneo?

-Es idóneo. No sabemos de dónde salieron las versiones de que era chef. Era jefe de gabinete del gobierno de Lucía, fue jefe de campaña. Ya consiguió cosas para Catamarca: conseguimos una sucursal para Valle Viejo. El Banco Nación es nuestro agente financiero. Para Catamarca es muy importante tener un director que defienda los derechos de Catamarca. Francisco Mercado está muy preparado para proteger a los catamarqueños.