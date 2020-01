Cae un presunto vendedor de droga, pieza clave en la causa de los policías narcos

Durante la jornada de ayer por orden del Juez Federal Dr. Miguel Ángel Contreras efectivos de la Policia Federal llevaron a cabo distintos allanamientos en viviendas particulares de la Capital.

El resultado fue la detención de un sujeto supuestamente conocido en el ámbito delictivo.

LA UNION pudo conocer de fuentes judiciales consultadas, que si bien los secuestros de sustancia prohibida no fueron en gran cantidad, la detención del sujeto, con el alias "Richard" podría tener una importante vinculación en la causa que investiga al ex Jefe de Policía y el sub comisario Valdéz por narcotráfico.

Si bien las fuentes consultadas fueron cautas indicaron que la causa se encuentra en plena etapa de investigación.

En las próximas horas "RL", sujeto quien tendría una supuesta vinculación con el sub comisario Valdéz en una de las causa por la que es investigado el ex númerario de Drogas Peligrosas, y por lo que se encuentra detenido desde el último viernes en la División Canes de la Policía de la Provincia.

Por otro lado durante la jornada de hoy jueves el exjefe de Drogas Peligrosas, comisario Cárdenes y un Sub oficial de la División de Seguridad Vial prestarán declaración ante los fiscales federales como testigo.

Los funcionarios fueron citados como testigos en el marco de la causa en la que es investigado el sub comisario Valdéz. El procedimiento se realizó en el mes de diciembre de 2018 cuando sorprendieron a Valdéz junto a un "datero", según el funcionario policial expresó al ser descubierto junto a un presunto vendedor de droga por sus colegas en la Ruta N° 38 en inmediaciones al puesto caminero de El Portezuelo.