La CGT a Alberto Fernández: “Siempre tuvimos prudencia, pero nadie es dueño de toda la verdad”

En la Confederación General del Trabajo (CGT) volvieron a rechazar este miércoles la posibilidad de que el Gobierno nacional continúe estableciendo sumas fijas para definir los futuros aumentos salariales y se pronunciaron sobre el pedido del presidente Alberto Fernández para “no hacer aumentos desmedidos” durante las negociaciones paritarias.

Aunque aclaró que desconoce si la voluntad de la Casa Rosada es continuar con ese mecanismo, el dirigente sindical ratificó su rechazó: “Yo no lo veo, creo que tiene que haber una responsabilidad de todos los sectores de cuidar”, dijo.

“Eso no lo veo bien, en el sentido de que tiene que ser primero conversado con los sectores que corresponden y después ver de qué forma nos ponemos de acuerdo. Porque, si no, tenemos que decir que por culpa de los salarios tenemos inflación y no es así, si hay alguien que perdió es justamente el salario”, agregó.

Al respecto, el referente de la CGT rechazó cualquier injerencia oficial en las negociaciones salariales y advirtió que, si eso sucede, “no va a haber recuperación económica”. Sin embargo, reiteró que el monto fijo que definió la Casa Rosada para los trabajadores del sector público y privado “fue un adelanto” de futuros aumentos “pero todavía del gobierno no escuché esta propuesta” para continuar con ese mecanismo.

Más temprano, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Jorge Omar Viviani, adelantó que en el encuentro de la mesa chica de la central obrera, que se realizará el jueves, se analizará la cuestión paritarias y que además él presentará una propuesta para involucrarse en el control de precios, con el fin de contribuir a morigerar el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores.

Y respecto al futuro de las discusiones salariales, Viviani opinó: "Hay quienes pueden discutir en el marco de paritarias y otros no y les conviene sumas fijas; vamos a escuchar las voces de los compañeros".

Por otro lado, Viviani celebró algunas de las medidas del gobierno de Alberto Fernández, aunque entendió que "todavía es demasiado pronto para saber si tuvo un impacto en la economía y mejoró la cantidad de trabajo".