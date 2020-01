Cuarto intermedio en el conflicto de la UOM y empleados de Producat

Los representantes de los trabajadores de Producat Sapem, acompañados por el secretario general de la UOM Catamarca – La Rioja, Omar Carrizo, se sentaron ayer a negociar en la Sala de Audiencia de la Dirección Provincial del Trabajo, encabezado por Diego Romero.

La reunión empezó pasadas las 9:30 y contó con la participación de delegados trabajadores, el gremio y, por la empresa, las nuevas autoridades, la presidenta del directorio, María Josefina Breppe, el vicepresidente del directorio, Ángel Guillermo Osman, el director Producat, Eduardo Álvarez y la asesora legal, María Paula Córdoba.

Ambas partes, el sindicato y la patronal, trabajaron en un acta acuerdo para lograr avanzar en las negociaciones y poder brindar soluciones a las demandas de los trabajadores que manifestaron su descontento.

En la oportunidad, el directorio acercó una propuesta con varias cláusulas, mejorando las anteriores, y puso a consideración de los representantes del gremio un acuerdo sobre las formas que van a liquidar los sueldos, carga horaria, etc., pero hubo una en particular en donde el gremio necesitaba analizar y realizar un comparativo si es conveniente o no para los trabajadores.

En virtud de ello, Carrizo de la UOM solicitó un cuarto intermedio hasta este miércoles 29 de enero a las 9, en la Dirección Provincial del Trabajo, atento a la propuesta del directorio.