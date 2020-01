Jalil: “Somos una provincia minera y hay proyectos que son factibles y otros no”

El gobernador Raúl Jalil se refirió a los proyectos mineros en el departamento de Antofagasta de la Sierra y ratificó la política que viene sosteniendo Catamarca respecto de esta actividad.

“Somos una provincia minera. Hay proyectos que son factibles, otros no factibles, proyectos que tienen consenso social. No siempre vamos a tener el 100 % de consenso. En estas semanas, vamos a inaugurar las obras de Camyen, las oficinas de Andalgalá”, manifestó Jalil en declaraciones a radio Valle Viejo.

Jalil, además, explicó la utilización del Fondo Fiduciario y citó el caso puntual de la Puna catamarqueña. “Lo tenemos en Antofagasta, por ejemplo. Se determinó hacer ciertas obras el año pasado; ahora, vamos a tener 2 millones de dólares en ese fondo para Antofagasta. La idea que nosotros tenemos y hemos expuesto es hacer un dique”, afirmó.

Agregó que se ejecutarán obras que ya están pensadas para Antofagasta y dijo que mantiene reuniones con la secretaria de Energía de la Nación para coordinar cuáles serán financiadas por Nación y cuáles con fondos propios.

“La idea que tenemos, que ya lo hemos hablado con el ministro de Energía, es que empiece el estudio de la prefactibilidad el cual dura tres meses, y después tres meses más, el de la factibilidad. Creo que a Antofagasta le va a hacer muy bien un dique. Esto cumple dos roles: el agua, que hay que administrarla muy bien, y el tema turístico con la pesca, etc.”, declaró.

Por otra parte, Jalil destacó que antes de asumir, habló con su par saliente, Lucía Corpacci, sobre la importancia de dar continuidad a la cláusula gatillo, que se terminó de aplicar este mes. Aclaró que fue la única provincia que mantuvo esta política. “Nosotros la hemos respetado la clausura gatillo, pero la negociación ahora de los salarios la vamos a tener que posponer y va a tener que ser muy lenta. Vamos a tener que hablar con los gremios para ver cómo es el aumento de la recaudación”, aseveró.

En este punto, el gobernador reiteró la necesidad de ser cautos a la hora de hablar de la cuestión salarial y que las negociaciones con los gremios comenzarán a mediados de febrero.

“Hay que ser muy prudentes en cuanto al uso de los recursos y el sindicalismo tiene que empezar a respetarlos. Todos los argentinos sabíamos que ningún intendente ni gobernador podía nombrar personas en planta seis meses antes, así que se abre una discusión. Los sindicalistas sabían que nadie puede nombrar, entonces tenemos conflictos en Recreo. El Estado no da más; no hay posibilidad de nombrar personal”, aseveró.

Jalil también dijo que deberá ser la Justicia quien tendrá que expedirse en este conflicto salarial. “La Justicia habla de un problema de metodología, de cómo es el despido. He dialogado sobre ese tema y también lo hizo el ministro de Gobierno (Jorge Moreno). Yo le planteaba al ministro que si hay que tomar más gente, descontemos a todos los poderes ese porcentaje de gasto extra que tenemos. Nos hagamos todos responsables de ese aumento, pero creo que acá hubo irresponsabilidad. Lucía Corpacci ha sido muy responsable en el manejo de las finanzas públicas. Nosotros tenemos pensado tomar una deuda en dólares, pero no la vamos a tomar porque, viendo el contexto económico, le he planteado a algunos intendentes que empecemos a hacer las obras en forma conjunta con ellos. Hay que pensar en la falta de empleo, pero es muy complejo porque el recurso es único”, afirmó, finalmente, en alusión a la reforma del Estado, impulsada por Gobierno y que fue aprobada en las Cámaras Legislativas.