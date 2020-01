El abogado de Carlos Kunz renunció a su defensa: “Pensó que podía utilizarme”

El exsubjefe de Policía Carlos Kunz, que se encuentra detenido junto al subcomisario Norberto Valdéz por una causa por narcotráfico, se quedó sin abogado ya que su defensor, Gustavo Martínez Azar, renunció porque el acusado le dijo que no iba a declarar durante la audiencia de indagatoria. "Estoy en desacuerdo con su postura, la cambió y no sé qué pasó", señaló Martínez Azar.

Tal como estaba previsto, Kunz y Valdez fueron trasladados esta mañana hacia el Juzgado Federal para ser indagados por los hechos de "cohecho", "incumplimiento en los deberes de funcionario público" y "comercialización de estupefacientes".

Una vez en el lugar, el exsubjefe de Policía le habría confirmado a quien hasta ese momento era su abogado, que abstendría de declarar, lo que generó la molestia del letrado que decidió renunciar a la defensa de Kunz.

“Anoche concurrí a la División Canes donde se encuentra alojado, y coordiné con él (por Kunz) que me parecía razonable desde el punto de vista jurídico y público que declarara, porque tiene que decirle a la sociedad si son cierto o no los hechos que se le imputa, más allá que tenga el derecho de abstenerse”, dijo Martínez Azar, y agregó: “Lamentablemente vino antes de las 9 y me informó que cambió de opinión y que no va a declarar. En esa condición le dije que no voy a asumir la defensa técnica y que busque otro abogado”.

El letrado además contó de acuerdo a lo que le explicó Kunz, “los operativos antidrogas se hacen porque hay un informante y ese informante 'cobraba'. Ahora, lo que hay averiguar es quiénes eran los que 'pagaban'. Yo tengo algunos nombres, y los voy a ir adelantando”, dijo, y dejó entrever que existiría un vínculo entre la Justicia federal, la Policía de la provincia y los hechos de narcotráfico.

“Lo que puedo adelantar es que la Justicia federal como así también gente de la Policía provincial sabían perfectamente cómo se llevaban a cabo lo operativos”, sostuvo el abogado, y continuó: “Estos son hechos muy graves, y a los mejor este señor (por Kunz) pensó que me podía utilizar, pero yo no sirvo para eso, y voy a ir hasta las últimas consecuencias de lo que yo pueda”.