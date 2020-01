El tributo de Kyrgios a Kobe Bryant en el Autralian Open

Nick Kyrgios es conocido dentro del circuito del tenis masculino por su talento, a la par de sus desplantes. Pero el australiano también es un fanático del básquetbol, y en más de una ocasión admitió que bien podría haberse dedicado a ese deporte en lugar del tenis. De hecho, hace unos cinco años expresó: "Yo estaba decidido a jugar al basquet, pero mis padres me presionaron para que eligiera el tenis, hoy puedo decir que no me gusta este deporte. Si hay un canal donde ponen la NBA y otro donde ponen tenis, elijo el de la NBA, eso es seguro".

En ese contexto, se entiende mejor el homenaje que Kyrgios realizó a la memoria de Kobe Bryant, la estrella del básquetbol que murió el domingo en un accidente aéreo. Para su partido de octavos de final del Abierto de Australia, el jugador local ingresó en el court central con la camiseta número 8 de Los Ángeles Lakers, que vistió el legendario Bryant. Seguido por las cámaras de televisión en el pasillo de ingreso a la cancha, pudo verse que el australiano estaba muy emocionado por la situación y no pudo evitar algunas lágrimas.

Apasionado por el deporte de la pelota naranja, Kyrgios contó hace tiempo: "Soy el que mejor juega al básquet entre los tenistas, entonces soy LeBron James. Sinceramente hay tres o cuatro tíos del circuito que de verdad juegan bien a esto. Soy un buen base".

Tras el encuentro, Rafael Nadal también rindió su homenaje al dar la entrevista en la cancha con una gorra de los Lakers y referirse al astro fallecido: "Me desperté por la mañana con esta terrible noticia. Kobe ha sido uno de los grandes deportistas de la historia. (Marc) Gasol siempre me habló de su persona, y como superó momentos difíciles, y sé que ha sido una fuente de inspiración para mucha gente. Son de esos días que uno quisiera olvidar".