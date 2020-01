A menos de un mes de su debut, levantaron el programa de Mónica Gutiérrez

El anuncio de la llegada de Mónica Gutiérrez a El Trece, tras su salida de América, generó mucha expectativa en la emisora que dirige Adrián Suar. En este sentido, le dieron el horario que supo tener Mariana Fabbiani con DDM, con el objetivo de apuntalar las mediciones de la tarde y darle batalla a Telefe, que domina esa franja con Cortá con Lozano.

Sin embargo, Crónicas de la Tarde, también con la producción de Mandarina, no logró hacer pie en el rating con su formato de presentar y analizar casos policiales, por lo que los rumores de una posible renuncia de la conductora se instalaron.

Gutiérrez desmintió enseguida esa versión: "Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que trabajo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que he tenido que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?".

Pero ahora el programa llegará a su final, y no por decisión de la periodista, sino porque no cumplió las expectativas del canal. Si bien en los pasillos de la productora se escucha con fuerza la fecha del 31 de enero como última emisión Crónicas de la Tarde, no se descarta que siga alguna semana más hasta que se redefina la grilla en ese horario. Pero lo concreto es que, sea en una semana o en dos, el levantamiento es cosa juzgada.

Quienes vieron de cerca todo el transcurso del ciclo coinciden en la incomodidad de la conductora, ya que ella quería hacer un magazine pero en el canal impusieron el formato policial. "Era notorio el mal humor que tenía Mónica. Nunca se terminó de sentir a gusto", expresa alguien que conoce el trasfondo de la decisión final.

