Corpacci explicó a los intendentes el alcance del Pacto Fiscal firmado entre Provincia y Nación

La gobernadora Lucía Corpacci junto a los ministros Gustavo Saadi (Gobierno) y Ricardo Aredes (Hacienda) se reunieron ayer con gran parte de los intendentes, en Casa de Gobierno, para explicar punto por punto los alcances del acuerdo con el Gobierno Nacional denominado Pacto Fiscal, que deberá ser ahora ratificado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.

La jefa de Estado les dijo a los jefes comunales que los municipios tendrán que hacer algunos ajustes respecto del manejo de fondos, porque “todas las partes cedemos algo, tratando de buscar un equilibrio”.

La esencia del Pacto es tender a “fomentar el empleo privado y achicar un poco el Estado”, resumió la gobernadora, aunque aclaró que “nosotros no estamos dispuestos a despedir a nadie y no se trata de eso, sino de cuidar los fondos que tenemos, tanto las provincias como los municipios; y achicar el déficit fiscal”.

En ese sentido remarcó que otras provincias están peor, ya que Catamarca nunca desvió recursos de ANSES para hacer frente al pago de salarios ni pidió préstamos para enfrentar gastos corrientes, como sí ocurre en otros distritos; pero de todas formas destacó que los créditos son una herramienta necesaria, en muchos casos, para avanzar con obras.

La jefa de Estado consideró que definir los términos del Pacto como algo “bueno o malo” es relativo, ya que de no llegarse a este acuerdo podría haberse desembocado en un escenario mejor o peor; toda vez que parte del trato es que Buenos Aires retire sus demandas, y las demás provincias hagan lo propio por su reclamo del 15 por ciento. En definitiva, todos renunciaron a la vía judicial y optaron por una solución política.

“Podría haber pasado que la Justicia falle a favor de la Provincia de Buenos Aires; como también podría haber fallado a favor de las provincias que reclaman por el 15 por ciento. Ahora, cuándo se iban a resolver esos temas judicialmente es difícil de saber, y más aún saber cuándo se hubieran hecho efectivos eventuales pagos. De hecho, hay provincias que tienen demandas muy avanzadas y no recibieron nada”, analizó.

Corpacci señaló que este acuerdo “impacta en varios sectores, porque el dinero para la compensación de las provincias sale del ANSES, por lo tanto se verían perjudicados los jubilados; y para que eso no suceda las provincias resignamos la coparticipación que nos corresponía del Impuesto al Cheque, para que esos fondos vayan al ANSES y se compense (...) ¿Podría haber sido mejor para las provincias? Tal vez sí, también podría haber sido peor si la Corte fallaba a favor de Bs As y hubiéramos tenido que destinar fondos provinciales para ese distrito”, admitió al fundamentar la decisión de los gobernadores de optar por un camino definido y con las mayores previsiones posibles.

Explicó que la Nación se consideró excluida del problema, porque es un conflicto por la coparticipación, escenario en el que Buenos Aires demanda a las demás provincias y no al Estado nacional, lo que llevó a todos a una situación complicada.

Tras la palabra de la gobernadora, el ministro Aredes hizo una descripción más técnica del Pacto Fiscal, y se atendieron consultas de los jefes comunales a los que se les indicó que la parte más dura del ajuste previsto se verá a partir de 2019.

Sin demasiadas opciones

En el encuentro Corpacci explicó a los intendentes que hay condiciones casi determinantes para adherir al pacto, ya que las provincias que no se sumen quedarán excluidas automáticamente del reparto del Fondo Sojero, y tampoco podrán acceder a préstamos.

A la salida del encuentro, algunos jefes comunales se refirieron a esta presión ejercida por Nación. Tras marcar su preocupación “por los tiempos que se avecinan”, la intendente de Fiambalá, Roxana Paulón (PJ), dijo que “no queda otra que firmar ese Pacto que por supuesto impactará en todos los municipios. Se la ha puesto (a la Gobernadora) en una situación difícil que había que firmar o firmar, y la provincia que no firma este pacto no recibe el Fondo Sojero y no tiene la posibilidad de pedir préstamos” y agregó: “creo que es una situación difícil si los municipios no acompañamos este pacto.

Por su parte el jefe comunal de Belén, Daniel Ríos (FCyS), aludió al tema al declarar que “tampoco, aparentemente por lo que dijo la gobernadora, no ha habido mucho margen de negociación pero es la realidad que se vive y nos vamos a tener que ajustar a esto”.