Independiente-Libertad ¿lo trasmiten?

Independiente, con el envión anímico que le dio el triunfo ante Racing en el clásico de Avellaneda, buscará hoy revertir como local la semifinal con Libertad de Paraguay, que le ganó la ida por 1-0, para clasificar a una nueva final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará en el estadio Libertadores de América desde las 21.15, será arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano.

Sin embargo, el encuentro comenzó a peligrar cuando Alejandro Ruiz, delegado del SATSAID, había advertido: “Creemos que el partido de esta noche no va a salir al aire”, en referencia al paro gremial del Sindicato de Televisión que se lleva a cabo durante el día de hoy en la mayoría de las cadenas televisivas locales.

Pero esta tarde, fue la propia cadena que tiene la exclusividad de la transmisión de la Copa Sudamericana la que en sus avances publicitarios anunció que televisará el partido. Así que, de no surgir nuevos problemas, los que no asistan en la cancha podrán seguirlo por la por la señal de FOX Sports, aunque el cotejo no tendrá transmisión previa ni posterior.