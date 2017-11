Programación completa de las festividades de la Virgen del Valle

Las actividades iniciarán el 29 de este mes y concluirán el próximo 8 de diciembre con la tradicional procesión. El lema será “Discípulos Misioneros como María”.

PROGRAMA COMPLETO

SOLEMNES FIESTAS EN HONOR A NUESTRA MADRE DEL VALLE

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2017

Hacia los 400 años del hallazgo de la bendita Imagen de la Virgen del Valle

(Segundo año del Trienio)

Tema del Novenario: La Piedad Popular lugar de encuentro con Jesucristo

Lema: "Discípulos Misioneros como María”

Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE

Con María nos ponemos en camino llenos de esperanza.

"Gracias a la constancia salvarán sus vidas”.

19:00 SOLEMNE BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE desde el Camarín hasta el Presbiterio. Preside Mons. Luis Urbanč, Obispo de la Diócesis de Catamarca.

20:00 REZO DE LA NOVENA.

21:00 MISA. Medios Estatales, Privados y Eclesiales de Comunicación Social (Televisivos, Gráficos, Digitales, radios FM, escolares, Radio María), Pagina web Morenita del Valle, Círculos y Asociaciones. Pastoral Diocesana de la Comunicación. Mateando con la Vida.

Radio Nacional Catamarca transmite todas las noches, la Santa Misa de las 21.00.

Radio María transmite la Santa Misa de las 19.00.

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE SAN ANDRÉS, APÓSTOL

"La Piedad Popular nace de la fe de los Apóstoles”.

"Síganme y Yo los haré pescadores de hombres”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Salta.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Ámbito Estatal Nacional y Provincial de la Finanzas (Afip, Rentas, Catastro, Capresca y demás organismos).

08:30 MISA. Ámbito Privado de las Finanzas: Entidades Bancarias, Financieras y afines. Colegio de Contadores y demás círculos, asociaciones y profesionales del sector.

10:00 MISA. Ámbito Legislativo. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Concejos Deliberantes y legisladores de mandato cumplido.

11:00 MISA. Ámbito Estatal, Provincial, Municipal y Privado de Producción y Desarrollo. Sectores del Campo, Minería e Industria, Federaciones y demás profesiones afines.

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia Santa Rosa de Lima.

21:00 MISA. Ámbito Provincial y Privado de la Salud: Hospitales, Sanatorios, Institutos, Círculo Médico, Colegios Auxiliares de la Medicina (Colegio Médico, Farmacéutico, Odontológico, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, etc.), SAME, PAMI, OSEP, Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de la Capital, Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones, Servicio Sacerdotal de Urgencia.

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

"La Piedad Popular, cercanía del Reino de Dios”.

"Sepan que el Reino de Dios está cerca”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. En memoria de Obispos y Sacerdotes fallecidos de la Diócesis de Catamarca.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Liga de Madres de Familia.

08:30 MISA. Cámara y Mutual de Peluqueros. Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y afines.

10:00 MISA. Universidad Nacional de Catamarca, Institutos Superiores, Pastoral Universitaria, Casa Guadalupe.

11:00 MISA. Ámbito Estatal y Privado de la Educación (provincial y municipal). Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Pastoral de la Educación. Centros de ex alumnas/os de Escuelas y Colegios.

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Docentes en Actividad y Docentes Jubilados. Gremios Docentes.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia de la Santa Cruz y San Pío X.

21:00 MISA. Homenaje de la Señora Gobernadora y su Gabinete. Señores Intendentes de Capital e interior de la Provincia y sus Gabinetes.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

"La Piedad Popular en tensión de esperanza permanente”.

"Estén prevenidos y oren incesantemente”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Tucumán.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Unión Eucarística Reparadora (UNER).

08:30 MISA. Shoenstatt, Acción Católica Diocesana, Junta Diocesana de Laicos.

10:00 MISA. Cursillo de Cristiandad, Apostolado de la Oración, Legión de María.

11:00 MISA. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar. Monasterio Inmaculada Concepción de las Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana. Fasta, Carmelitas Misioneras Teresianas, Fraternidad Eclesial Franciscana, Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas, Padres Claretianos.

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Renovación Carismática.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia de Jesús Niño y Parroquia de San Roque.

21:00 MISA. Homenaje de los jóvenes. Pastoral de la Juventud (grupos, movimientos e instituciones de jóvenes). Egresados 2017. Recital en clave de fe: Ariel Glaser.

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

Adviento, tiempo de esperanza y vigilante espera del Señor.

"No sea que llegue el dueño de casa y los encuentre dormidos”

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Diócesis de Jujuy y Prelatura de Humahuaca.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Asociaciones de Instituciones Eclesiales de Promoción Social. Pastoral Social. Caritas.

08:30 MISA. Pastoral de las Vocaciones.

10:00 MISA. Pastoral Bíblica, Lectionautas de Catamarca y demás grupos de Lectio Divina.

11:00 MISA. Servidores y colaboradores del Santuario (Ministros de la Comunión, Grupo de Liturgia, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Damas de la Virgen, Florería, Secretaria, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Acción Católica Catedral, Consagrados y devotos de María, Servidores-Cadena de la Virgen, Voluntarios de María Solidaria, Museo de la Virgen, Servidores en la Gruta, Equipo de la Revista Stella, Músicos y Coros).

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Junta Diocesana de Catequesis. Homenaje de los Catequistas.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia de San José Obrero.

21:00 Pastoral de la Niñez.

LUNES 4 DE DICIEMBRE

Santuario y Nueva Evangelización.

"Muchos vendrán de Oriente y Occidente”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Diócesis de Concepción y La Rioja.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Poder Judicial de la Provincia, Policía Judicial, Justicia Federal y Ex Magistrados. Col. de Abogados, Escribanos, Procuradores y demás profesiones afines.

08:30 MISA. Ámbito Estatal, Municipal y Privado de Servicios Públicos: EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas, y demás entidades afines.

10:00 MISA. Ámbito Estatal de Obras Públicas. Vialidad Provincial y Nacional. Ámbito del CAPE.

11:00 MISA. Ámbito Privado de las Obras Públicas (Empresas y Comercios del rubro, Círculo de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y demás profesiones afines), Cámara Argentina de la Construcción.

Acción de gracias por las Bodas de Plata Sacerdotales del Padre Juan Nicolás Orquera.

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Ámbito del Transporte y Comunicaciones. Correo Argentino Empresas Privadas de Correos. Taxis y Remises.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia de San Nicolás de Bari.

21:00 MISA. Ámbito del Deporte Estatal provincial y municipal, Clubes, Círculos, Federaciones, Asociaciones Automovilísticas, Club Autos de Época. Cámara de Comercio. Sindicato de Comercio. Centro de Empleados de Comercio.

MARTES 5 DE DICIEMBRE

"Fuerza evangelizadora de la Piedad Popular”.

"Te alabo Padre por haber revelado estas cosas a los pequeños”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Diócesis de Santiago del Estero y Añatuya.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Ámbito Estatal Nacional, Provincial y Municipal de Acción y Seguridad Social, Anses, AGAP y demás organismos.

08:30 MISA. Organizaciones Sindicales, dependencias y Entidades afines.

10:00 MISA. Secretaría de Turismo de la Provincia y Secretaría de Turismo de la Municipalidad Capital.

11:00 MISA: Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia y Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad Capital.

12:30 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19.00 MISA: Pastoral Misionera.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia de San Antonio de Padua.

21:00 MISA: Ámbito Estatal de la Cultura (provincial, municipal) y Privado (SADE, Junta de Estudios Históricos, SALAC, Damas Belgranianas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, y demás instituciones culturales y artísticas). Bibliotecas públicas. Museos.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE - SAN NICOLÁS OBISPO

La Piedad Popular, banquete de comunión y solidaridad.

"Todos comieron hasta saciarse”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Ministerio de Gobierno, Registro Civil y sus dependencias, Tribunal de Cuentas.

08:30 MISA. Fuerzas de Seguridad, Secretaria de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados. Mutual de Policías Retirados. Servicio Penitenciario. Pastoral Penitenciaria. Escuela de Cadetes. Acampada Policial. Ejército Argentino. Empresas de Seguridad Privada. Policía de Tránsito de la Municipalidad de la Capital. Guardia Urbana.

10:00 MISA. Defensa Civil, Bomberos, grupos Boy Scout.

11:00 MISA. Ministerio de Desarrollo Social y sus dependencias. Ámbitos sin fines de lucro de Promoción Social y Acción Social: Asociaciones Pro-Patria, Damas Catamarqueñas, Club Social 25

de Agosto (Comedores, desayunadores).

12:00 Ángelus. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Asociados de las Mutuales y Cooperativas.

20:00 REZO DE LA NOVENA. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Parroquia de San Jorge.

21:00 Recital de Oración bíblica - eucarística con la Hermana Glenda en el Polideportivo Capital.

21:00 MISA. Pueblos Originarios y Colectividades del medio (asociaciones, consulados).

JUEVES 7 DE DICIEMBRE - SAN AMBROSIO, OBISPO Y DOCTOR

La Piedad Popular, ámbito de encuentro con Jesucristo.

"Edificó su casa sobre roca…”.

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA. Peregrinos.

07:00 Laudes.

07:30 MISA. Peregrinos.

08:00 Maratón del peregrino "Evangelizar a través del deporte” (desde la Catedral hasta la Gruta).

08:30 MISA. Peregrinos.

10:00 MISA. Peregrinos.

11:00 MISA. Comunidades de Convivencia con Dios, Focolares, Camino Neocatecumenal.

12:00 Ángelus. Letanías.

15:00 Concentración de ciclistas en Caminera El Portezuelo y peregrinación al Santuario. (Asociación de ciclistas y peregrinos ciclistas).

18:30 Santo Rosario.

19:00 MISA. Seminaristas de la Diócesis.

20:00 REZO DE LA NOVENA Parroquia de la Sagrada Familia y Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

21:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar. Movimiento Familiar Cristiano Grupos Eclesiales al servicio de la vida: Grávida. Bendición a embarazadas. Renacer, Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito Catamarca (Faviatca).

22:00 Procesión con antorchas alrededor de la plaza 25 de Mayo.

22:30 Serenata a la Santísima Virgen en el Paseo de la Fe, homenaje de los folcloristas con la presencia de los peregrinos.

Durante la noche la Catedral permanecerá abierta. Se ruega mantener silencio y recogimiento en el Templo, es Casa de Oración.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

María, esperanza de nuestro Pueblo.

"Yo soy la servidora del Señor”

05:30 Santo Rosario y Ángelus.

06:00 MISA Peregrinos.

07:00 Laudes.

07:30 MISA Peregrinos.

09:00 MISA SOLEMNE presidida por S. E. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.

11:00 MISA Peregrinos.

12:00 Ángelus y Letanías.

18:00 Encuentro de María con su pueblo frente a su Santuario. La Virgen sale de la Catedral acompañada por el Obispo Diocesano y su Presbiterio.

18:30 SOLEMNE PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.

Lanzamiento del Año de la Piedad Popular.

MISA al finalizar la Procesión.

MISAS EN LA GRUTA DE CHOYA

Sábado 2 de diciembre

Convivencia con los servidores de la Gruta.

19:00 Misa.

Domingo 3 de diciembre

19:00 Misa. Procesión con antorchas.

Martes 5 de diciembre

20:00 Misa por los enfermos.

Jueves 7 de diciembre

20:00 Misa. Adoración. Vigilia de oración.

Viernes 8 de diciembre

08:00 Misa.

12:00 Misa.

Sábado 9 de diciembre

09:00 Misa.

Domingo 10 de diciembre

19:00 Misa.

MISAS EN LA ERMITA

Todos los días

19:00 Santo Rosario y Novena.

6 y 7 de diciembre

19:00 Misa (luego del Rosario y Novena)

8 de diciembre

08:00 Misa.

Para celebrar debidamente a Nuestra Madre y vivir en profundidad nuestra fe, procuremos recibir los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. Quienes no puedan hacerlo realicen la comunión espiritual diciendo la siguiente oración:

Creo Señor mío que estás realmente presente

en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte

dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,

ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo

a Ti; oh Señor, no permitas que me separe de Ti.

TRANSMISIÓN RADIAL

Todos los días

19:00 Por Radio María.

21:00 Por Radio Nacional Catamarca.

Seguí las celebraciones por Internet

www.diocesisdecatamarca.org.ar

prensa.obispadocatamarca.blogspot.com

www.morenitadelvalle.com.ar

Podés conectarte al facebook de la Catedral: santuariovirgendelvalle.

Teléfono de la Secretaría: 3834422505, Cel: 03834353336.

Email de la Catedral: santuariovirgendelvallecat@gmail.com.

CONFESIONES

Durante la mañana y la tarde habrá sacerdotes disponibles para celebrar el Sacramento de la Reconciliación.

Columna de Peregrinos para participar de la Solemne Procesión

Los peregrinos que deseen participar como agrupaciones o Instituciones deberán inscribirse y solicitar un lugar en la columna que pasará frente a la sagrada Imagen. Tel 4422505/ 4427779, Cel. 03834353336.

La columna de peregrinos estará ordenada sobre calle Sarmiento.

Recorrido de la Procesión

La Solemne Procesión con la bendita Imagen de la Virgen del Valle partirá desde la Catedral Basílica recorriendo las siguientes calles: Sarmiento, República, Av. Mariano Moreno, San Martín, Rivadavia, República y Sarmiento.