“Burgos está quebrado por el fallecimiento de su hijo y el de su ex pareja”

Pablo Vera, abogado defensor de Jorge Burgos, fue consultado por los periodistas por el caso del doble homicidio cometido ayer, en horas de la mañana, en el barrio conocido como Ribera del Valle.

Sobre la situación de su cliente acusado del doble crimen, Vera manifestó que: “Lo único que le puedo adelantar de esta instancia de investigación es que recién hemos tomado participación y nos hemos presentado como defensor del imputado Jorge Burgos. Todavía no nos adelantaron en fiscalía la calificación o la acusación sobre el proceso penal en su contra”. Y remarcó: “Nos notificaron que mañana a las 9 horas tenemos la declaración de imputados, a donde recién vamos a tener conocimiento de la carga probatoria del cargo que existe en su contra y la imputación, la calificación de los hechos”.

Además, señaló que pudo hablar con Burgos, y que en la entrevista pudo ver que el acusado está emocionalmente dolido por el fallecimiento de su hijo y su ex esposa: “Si, efectivamente en el día de ayer, en horas de la tarde nos presentamos en el lugar de detención de la Brigada de Investigaciones. Hemos tenido una entrevista y realmente Burgos está emocionalmente quebrado por el fallecimiento de su hijito y por el fallecimiento de su ex pareja. Podemos afirmar la inocencia o presunción de inocencia de Jorge Burgos y que no tuvo ningún tipo de participación del hecho que se le endilga en su contra”, y recalcó: “No podemos adelantar mucho en cuanto a la carga probatoria pero estamos en condiciones, en primer lugar podemos decir que Burgos no estuvo en el lugar del hecho ya que él había estado durmiendo supuestamente en la casa de sus padres”.

Sobre la fuga del acusado, Vera manifestó que eso nunca existió: “En ningún momento se fugo. Él no estaba en el lugar. Él estaba en la casa de sus padres y por recomendaciones de la defensa como así también del estudio jurídico que lo defiende, le hemos aconsejado el resguardo de la persona de su integridad física y de vida porque fue ayer en horas de la madrugada cuando los familiares se comunicaron con nosotros y le dijimos que se resguarde, que no tome contacto con la policía hasta tanto tomemos participación”.

Cuestionado sobre si es que existen pruebas en las cuales confirmen que Burgos no estuvo ese día en el lugar del hecho, expresó que: “Sin hacer adelantamiento de pruebas podemos afirmar que Burgos no fue, y si le puedo adelantar y afirmar que nuestros peritos que trabajan para el estudio, están investigando la posibilidad de participación de terceras personas vinculada con las victimas y otros elementos probatorios que en su debido momento aportaremos al expediente”.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre cuál sería la estrategia de defensa, Vera señaló que: “No podemos adelantarlo, lo único que le puedo decir que sostenemos la inocencia de Burgos”.

Debido a los rumores que circulaban sobre los antecedentes que existían de violencia familiar por parte de Burgos, Pablo Vera manifestó que: “Por el poco conocimiento que tenemos del expediente, más por versiones o comentarios, no existen antecedentes de existencia de denuncias preexistentes por violencia de género u otras denuncias semejantes en contra de su persona por parte de la víctima. Supuestamente hubo ciertas discusiones ese fin de semana. Y una de las causas por las que nuestro asistido se retiró de la vivienda de la víctima fue para no tener mayores conflictos. Se fue a la casa de la madre”.

Además, el abogado Vera fue consultado si es que se pudo comprobar que los menores hayan sido rescatados por los vecinos, o si es que estuvieron en otro domicilio, por lo que respondió: “No tenemos conocimientos precisos de tal situación. Vuelvo a repetir, no tuvimos acceso al expediente todavía, está bajo secreto de sumario. Mañana tendremos acceso al expediente, pero según versiones que, un menor de 16 años tomó participación de extraerlo del domicilio. También nosotros tenemos versiones o ciertos elementos probatorios que la victima habría, en horas anteriores al hecho, dejado a los menores en la casa de una vecina para que duerman”.

A raíz de esto, y sobre una posible versión que trascendió ayer en la cual uno de los menores vio a Burgos tirar un elemento con fuego dentro de la vivienda, Pablo Vera señaló que: “Es imposible” , y continuó: “No podemos hacernos cargos de esos comentarios. Nosotros solamente nos ajustamos a derecho a los elementos probatorios que obren en el expediente. Por los comentarios o por las connotaciones que pueda tener este caso no podemos responder. Nosotros si podemos y estaríamos en condiciones a partir de mañana de responder y hablar con precisión sobre los elementos probatorios”.

