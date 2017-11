“La policía vino, pero no le hicieron nada. Hoy mi hermana y mi sobrino están muertos”

“Fue este hijo de puta quien mató a mi hermana”, se quebró Verónica Silva, al dialogar en exclusiva con LA UNION.

Acompañada de otros familiares y vecinos del asentamiento, Verónica se mantenía a 100 metros aproximadamente de la escena de la tragedia, aguardando a que la policía retirara los cuerpos de sus seres queridos.

Acongojada e impotente, la joven, quien es madre de dos niños y ahora va a luchar -según ella lo manifestó- por la tenencia de sus sobrinas, contó cómo fueron las últimas horas de Celeste.

“Ayer -por el domingo- a las ocho de la mañana ellos se pelearon y mi hermana llamó a la policía. El móvil vino, pero no le hizo nada a él. No se lo llevó ni nada, porque según el policía, él estaba en su terreno -la casa de las hermanas, quienes viven a metros del lugar del hecho- aunque mi hermana les dijo que la había amenazado y esta no era la primera vez. Después que el móvil se fue, el gritó que se lo iba a pagar. Que la iba a matar porque había llamado a la policía y lo cumplió”, renegó la joven.

Tras la pelea, las hermanas y otros familiares se dirigieron a la localidad de Nueva Coneta, donde pasaron gran parte del día. “Regresamos como a las ocho de la noche. Ella se fue a su casa con los chicos y yo me quedé con mis hijos. Tenía miedo, pero no creí que pudiera matarlos. Si no, los llevaba a dormir a mi casa”, se lamentó Verónica.

Luego agregó: “Parece que tenía que pasar esto, que mate a mi hermana para que hagan algo, porque me dicen que ya lo detuvieron a este hijo de puta. Espero que no salga, que no lo dejen en libertad. Si la justicia y la policía no hacen nada, lo voy hacer yo. No se merece vivir. Mi hermana era la única que trabajaba y ahora iba hacer de material la casita. Había pedido un crédito y estaba muy feliz por eso.

Ella lo mantenía, y mirá cómo le pagó. Él dijo ayer -por el domingo- que la iba a matar, pero no nos imaginamos que fuera a cumplirlo. Solo esperamos que ahora se haga justicia y pague en la cárcel”, concluyó la joven, mientras las personas que la acompañaban asentían sus dichos con la cabeza.