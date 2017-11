Puso en riesgo su vida para salvar la de las dos hermanitas

“Él es el héroe de esta tragedia”, así definieron los vecinos y familiares de María Celeste y Gonzalo, al adolescente de 16 años que arriesgó su vida para salvar a las dos hermanitas. Sin embargo, contó el padre de Celeste, el jovencito se sentía muy mal porque no puedo rescatarlos a ella y al bebé. “Celeste está adentro, ella no salió con el bebé”, fue lo que le dijo el adolescente a Jorge Silva (padre) cuando llegó a la casa e intentó apagar el incendio.

“No pude volver a buscarlos, las llamas no me dejaban pasar, estaban muy altas ya y el techo se cayó”, recordó un vecino que dijo el adolescente tras romper la ventana, ingresar a la casilla y rescatar a las pequeñas.

Tras el arribo de la policía al lugar, se hicieron presentes además de los bomberos, el personal del SAME, quienes debieron asistir al adolescente por las quemaduras que sufrió cuando ingresó a la casilla en llamas.

En cuanto a las niñas, tras ser socorridas fueron llevadas al hospital de niños Eva Perón donde permanecen internadas, pero fuera de peligro. Solo inhalaron un poco de monóxido de carbono.

Según contó la tía de las niñas, ellas aún no saben que su mamá y su hermanito murieron. “Fui a verlas y lo primero que me preguntaron fue por su mamá y su hermanito, no les pude decir que murieron, no sé cómo hacerlo”, contó llorando la joven.