Cómo saber qué aplicaciones de consumen más datos

Los smartphones son una extensión más de nosotros mismos. Todos hemos experimentado un vacío cuando se nos olvida nuestro dispositivo móvil. Nos sirve para entretenernos, comunicarnos, informarnos y para situaciones elementales en la vida cotidiana.

Es por esto que no nos podemos dar el lujo de gastar nuestros datos móviles innecesariamente, aunque, por supuesto, existen diversas ofertas en el mercado de telefonía para que puedan ser ajustadas a nuestras necesidades. Pero mientras encontramos un plan de datos móviles perfecto para nosotros, te mostraremos un tutorial en el que podrás saber qué aplicación de tu sistema operativo Android es la que más consume Internet.

1.- Ajustes

Para poder saber qué aplicación consume más datos, debes entrar en Ajustes (el engranaje). Si tienes un montón de aplicaciones y se te dificulta encontrarlo, te recomendamos que utilices el buscador de Android para agilizar las cosas.

2.- Internet y redes móviles

Una vez dentro, selecciona la opción “Internet y redes (WiFi, móvil, uso de datos, hotspot)”.

Automáticamente, te aparecerá la siguiente pantalla en la que deberás seleccionar “Uso de datos”.

Es importante saber que desde aquí, los usuarios tendrán la posibilidad de conocer cuántos datos móviles se han estado utilizando en un determinado lapso de tiempo, ya sea con WiFi o un plan.

3.- Cantidad de datos utilizados

En tu pantalla, podrás ver una barra que indica cuántos datos se han empleado desde que comenzó un ciclo. En el ejemplo siguiente, verás que este lapso de tiempo comenzó desde el 4 de octubre al 3 de noviembre. En este caso, el consumo de datos es de 122 MB. En la barra también podemos ver que el límite es de 2.5 GB, pero éste puede variar, según prefiera el usuario o lo que la operadora móvil esté brindando.

Después, podrás visualizar la gráfica de apps que más consumen. En el siguiente caso vemos que Spotify encabeza la lista.

Si tú cuentas con un plan de 3 GB, pero quieres que tu consumo se detenga, puedes establecer una barrera para que tu smartphone no gaste datos innecesarios. Es una buena estrategia para administrar y utilizar tu Internet cuando más lo necesites.

4.- Ciclo de facturación

En este apartado que puedes encontrar en el mismo despliegue de “Uso de Datos”, podrás modificar algunas cuestiones importantes como las que te mostraremos a continuación.

Ya que hayas seleccionado “Ciclo de facturación”, podrás observar desde cuándo se toma en cuenta el consumo de datos, configurar tu advertencia de consumo con el fin de que tu propio smartphone te avise cuando ya estás a punto de llegar al límite. De igual modo, contarás con la posibilidad de establecer un límite determinado.

5.- Reducir datos

Si lo que quieres es economizar después de saber qué aplicaciones son las que más gastan datos, podrás activar esta función que no permite enviar o recibir datos en segundo plano. Por ejemplo, si recibes alguna imagen involuntariamente, las aplicaciones no te dejarán abrirlas, ni se descargarán hasta que tú no las “toques” o seas consciente de su llegada.

Fuente: Uno Cero