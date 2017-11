Bullrich habló tras la muerte del joven mapuche: "El desalojo fue una acción legal"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hay "grupos violentos" que "no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan al Estado, la Constitución y los símbolos", al referirse a la muerte del joven Rafael Nahuel durante una represión a mapuches en un territorio cercano a Lago Mascard.

"En el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia”, explicó la funcionaria en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.

En este sentido, agregó: “Son grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la argentina, que no aceptan el estado, la constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos”.

Asimismo, defendió el accionar de los efectivos de Prefectura al asegurar que el Gobierno “no necesita elementos probatorios” porque le dan “carácter de verdad” a lo que hacen las fuerzas de seguridad.

La funcionaria cuestionó el accionar del juez al señalar que "se están perdiendo bastantes días" y que "cada vez van a quedar menos pruebas" porque, desde el momento de sucedido el hecho "no se permitió entrar más" a esa zona en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “no es la violencia la forma para solucionar los conflictos” y remarcó que el gobierno nacional “siempre está abierto al diálogo” para encontrar soluciones.

“No podemos permitir la violación de la ley, la extorsión. La violencia debe ser repudiada por todos. Es importante que en cada uno de estos hechos la justicia avance”, recalcó.