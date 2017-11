Se prohibió la comercialización de tres remedios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) prohibió el pasado viernes la comercialización en todo el país de los productos "Átomo crema" de Laboratorios Prosan, "Iguanol Plus" de Cosmética Termal Kalla y "Mentholatum" de The Mentholatum Co. por "no encontrarse inscriptos en el Registro de Especialidades medicinales".

Según informó, los productos "no se encuentran inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales" y que las firmas "no se encuentran habilitados" ante el organismo.

La disposición 11741-E/2017 de la Anmat fue publicada en el Boletín Oficial por tratarse de productos de los cuales se desconocen "las condiciones de elaboración, su composición y efectos".

Átomo Crema: alivio inmediato, desinflamante y anestésico natural. Emulsión contra dolores articulares - golpes - ciática - desgarros. Industria argentina, de Laboratorios Prosan SA.

Iguanol Plus: antirreumático, antiinflamatorio dolores musculares pecho - tos - catarro - bronquitis. Cosmética Termal Kalla

Mentholatum: para resfríos, catarros y piel seca. DeMentholatum Co., East Kilbride, Escocia.