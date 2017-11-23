Corte de energía eléctrica programado

FECHA: VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO: ENTRE: 07:00 Y 12:30 HORAS
SOLICITADO POR: SIENNA S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: EL RODEO 33kV – EL RODEO / LAS JUNTAS 13,2kV
MOTIVO: CONEXIÓN DE NUEVA E.T. NIVEL 630kVA REBAJE 33/13,2kV PARA LOTEO CRISTO REDENTOR. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA EN LMT 33kV y LMT 13,2kV, MANTENIMIENTO DE SETAS.
ZONA EN MT: RECONECTADOR AUTOMATICO 33kV UBICADO EN CALLE DONCEL GASPAR ESQ. FERMIN SARMIENTO HASTA LAS LOCALIDADES DE EL RODEO Y LAS JUNTAS, DPTO. AMBATO.
USUARIOS SINGULARES:
BALNEARIO MUNICIPAL (LA QUEBRADA) – RIPIERA MUNICIPAL – PARADO HUASIMAYO – PARADOR HUAYCOPIÑA – PARADOR HUAYCO – MINERALES EL TALA – HOSTERÍA EL RODEO – ESTACIÓN SERVICIO EL RODEO – CAMPAMENTO VIALIDAD
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, POSTAS SANITARIAS, MUNICIPALIDADES, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE LA QUEBRADA – LA BREA – LOMA CORTADA – LA CALERA – EL RODEO – LAS JUNTAS – LAS CUCHILLAS – LAS PIEDRAS BLANCAS.