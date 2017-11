Según el vocero de la Armada: "No hay rastros del submarino"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, señaló que aún "no hay rastros del submarino" ARA San Juan, perdido hace siete días. Y aunque pidió a los familiares de los 44 tripulantes del navío extraviado que "no pierdan las esperanzas", aseguró que por ahora "no han tenido ningún tipo de contacto" con ellos.

En el marco de una operativo de rescate que ya ingresó en su fase crítica, una flota encabezada por la corbeta Drummond estaría tratando de confirmar una señal, captada ayer a última hora, a partir de la cual se fijó un nuevo perímetro de búsqueda en el Atlántico Sur para tratar de establecer si pertenece al submarino perdido desde el miércoles pasado.

La señal la habría detectado uno de los aviones de la Marina de los Estados Unidos. Se trataría de una "mancha calórica", que se correspondería a un objeto metálico, a unos 300 kilómetros de la costa de Puerto Madryn y a unos 70 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

La señal, sin embargo, no sería suficiente para determinar si el objeto detectado es, en efecto, el submarino desaparecido o los restos de algún naufragio ocurrido en la zona. No obstante, la orden enviada fue la de dirigirse "a máxima velocidad" ante la posibilidad de que el "objetivo material" fuera el ARA San Juan.

La versión no fue confirmada ni por los voceros de la Armada ni por el Ministerio de Defensa.

Una vez verificada esa señal y si se comprueba que se trata del submarino, comenzaría el operativo de rescate para intentar sacar a los 44 tripulantes de la embarcación.

El ARA San Juan había zarpado nueve días antes desde Ushuaia y era esperado el domingo en su apostadero de Mar del Plata. La última comunicación se produjo el miércoles de la semana pasada a las 7.30.

Seis países participan con equipos sofisticados en la búsqueda del submarino argentino perdido hace cinco días con 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, agitadas por un persistente temporal que complica aún más la identificación de alguna señal del sumergible.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Chile y Uruguay sumaron buques y aviones al despliegue argentino de trece embarcaciones militares y media docena de aviones.

Estados Unidos aportó un sofisticado avión de la NASA, dos vehículos sumergibles no tripulados con sonares tridimensionales de gran alcance y el avión P8A Poseidón, el más moderno de su Marina equipado con sensores y elementos de comunicaciones de última generación.

Participa también el buque polar inglés ‘HMS Protector‘, que cubre de sur a norte la ruta que debía recorrer el submarino, mientras que un buque oceanográfico argentino realiza el recorrido inverso.

Por su parte, Brasil aportó tres embarcaciones y dos aeronaves de patrulla. También está en zona y a disposición un P3 antisubmarino de Chile.

