Corpacci volvió a reclamar a Nación por la demora en las obras del Hospital de Niños

La Gobernadora Lucía Corpacci volvió a reclamar por la finalización de la obra de refacción y ampliación del Hospital de Niños “Eva Perón” y reconoció que no depende del Gobierno provincial sino de Nación.

Las palabras de la primera mandataria se dieron durante la inauguración de la obra de refacción y remodelación hospital de Lavalle “Dr. Eduardo Atavila Andrada”, en Lavalle, departamento Santa Rosa.

Tras enumerar algunos de los logros en materia de salud de su gestión, Corpacci se refirió a la demora en la terminación de las diferentes obras iniciadas en el Hospital de Niños. “Estamos todavía con la demora de la finalización del Hospital de Niños que yo ya no sé qué decir pero no depende de nosotros porque ese hospital se inició con fondos nacionales, sigue con fondos nacionales pero bueno esas cuestiones que no las termino de entender, hay problemas con el pago de los certificados y no lo podemos terminar” manifestó la jefa de estado.

En ese sentido comentó que le pidió al ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, que se culmine el trabajo o bien que permita que lo finalice la Provincia, pero se lamentó que esto último sea imposible porque “hay una cuestión administrativa que impide el doble pago para la obra Hospital de Niños”.

Sin embargo, luego de manifestar la situación del Hospital de Niños, la gobernadora destacó que Nación haya cumplido con la construcción del puente de Bañado de Ovanta. “El Gobierno nacional cumplió, empezó y lo terminó” remarcó Corpacci.

Salud

Durante su discurso, la Gobernadora expresó su satisfacción por la obra inaugurada. “Me pone muy feliz poder venir a inaugurar esta remodelación, que forma parte de la puesta en valor y recuperación de 22 centros asistenciales en toda la Provincia, que como este, tenían un deterioro muy significativo” expresó.

“Yo sé que nos faltan muchas cosas, que todavía hay mucho para seguir haciendo, pero siempre digo que hay que pensar dónde comenzamos”, observó Corpacci para recordar por ejemplo que “en estos seis años compramos más de 60 ambulancias”.

“Lo ideal sería que todos los lugares que tienen un centro de salud tuvieran su ambulancia, pero lo ideal a veces choca con lo real, porque lo real es la necesidad de contar con recursos económicos para llegar a todos lados”, explicó.

Detalles de la obra

El Hospital de Lavalle mostraba serios daños en su infraestructura debido al paso del tiempo, que se agravaban por tener cerca las vías del tren que afectaron la construcción.

El Ministerio de Obras Públicas realizó arreglos de base, también cambió todo el techo y el cielo raso, además de la instalación de todos los servicios a nuevo y la construcción de un área para el resguardo de la ambulancia.

También se recuperaron las oficinas de administración y recursos humanos, se intervino en todos los baños dejándolos a nuevo, se realizaron trabajos de terminación y se pintó todo el nosocomio, destacándose las nuevas salas de internación.