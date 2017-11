Conocé las series y películas llegarán a Netflix en diciembre

Los usuarios de Netflix ya pueden conocer todo lo que plataforma de contenidos por streaming y on demand depara para este fin de año, tras el anuncio de que se estrenarán 95 series y películas.

Encabeza los estrenos de series "The Crown", protagonizada por la ganadora del Globo de Oro Claire Foy. La historia sigue a la reina Isabell II del Reino Unido mientras intenta equilibrar su vida personal y pública.

También llega a la plataforma la nueva temporada de "El Chapo", donde el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera lleva cada vez más al extremo su vida, tanto fuera como dentro de prisión.

Los estrenos de películas serán otro plato fuerte de Netflix, que lanzará Bright, protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton y Édgar Ramírez. Además, podrá disfrutarse de Guardians of the Galaxy Vol. 2 con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper y Michael Rooker, entre otros.

Lista completa de series y película con estreno en diciembre:

1 de diciembre

8 Mile

Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: When Nature Calls

All Hail King Julien – Temporada 5

A StoryBots Christmas

August Rush

Chef & My Fridge: 2017

Dark – Temporada 1

Diana: In Her Own Words

Dreamcatcher

DreamWorks Home: For the Holidays

Easy – Temporada 2

Exporting Raymond

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Full Metal Jacket

Hitch

My Happy Family

Nacho Libre

Sahara

The Farthest – Voyager in Space

The Little Rascals

The Wackness

The Young Victoria

Tyson

V for Vendetta

TURN: Washington's Spies – Temporada 4

Voyeur

While You Were Sleeping

4 de diciembre

When Calls the Heart – Temporada 4

5 de diciembre

Craig Ferguson: Tickle Fight

Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 2

6 de diciembre

Trolls Holiday Special

8 de diciembre

El Camino Christmas

The Crown – Temporada 2

11 de diciembre

Catwoman

The Magicians – Temporada 2

12 de diciembre

Disney's The Santa Clause

Disney's The Santa Clause 2

Disney's The Santa Clause 3: The Escape Clause

Judd Apatow: The Return

14 de diciembre

41 Dogs in My Home

A&E: When Patients Attack

Ainsley Eats the Streets – Temporada 1

Halt and Catch Fire – Temporada 4

15 de diciembre

A Five Star Life

Christmas Inheritance

Discovering Bigfoot

El Señor de los Cielos – Temporada 5

Erased – Temporada 1

Freeway: Crack In The System

Neverlake

Pottersville

Reggie Yates Outside Man – Volumen 2

The Haunting of Helena

The Mafia Kills Only in Summer

The Ranch – Parte 4

Trollhunters – Temporada 2

Ultimate Beastmaster

Wormwood

18 de diciembre

Hello, My Twenties! – Temporada 2

19 de diciembre

Miss Me This Christmas

Russell Howard: Recalibrate

The Indian Detective – Temporada 1

You Can't Fight Christmas

20 de diciembre

La Casa de Papel – Temporada 1

21 de diciembre

Peaky Blinders – Temporada 4

22 de diciembre

72 Dangerous Animals: Latin America – Temporada 1

Bright

Dope – Temporada 1

Fuller House – Temporada 3, nuevos episodios

Rosario Tijeras – Temporada 1

The Toys That Made Us – Temporada 1

23 de diciembre

Creep 2

Myths & Monsters – Temporada 1

25 de diciembre

Cable Girls – Temporada 2

Planet Earth II

26 de diciembre

Todd Barry: Spicy Honey

Travelers – Temporada 2

All Hail King Julien: New Year's Eve Countdown 2018

Beat Bugs: New Year's Eve Countdown 2018

Larva: New Year's Eve Countdown 2018

Pororo: New Year's Eve Countdown 2018

Puffin Rock: New Year's Eve Countdown 2018

Skylanders Academy: New Year's Eve Countdown 2018

Trollhunters: New Year's Eve Countdown 2018

True and The Rainbow Kingdom: New Year's Eve Countdown 2018

Word Party: New Year's Eve Countdown 2018

27 de diciembre

Pusher

29 de diciembre

Bill Nye Saves the World – Temporada 2, primera parte

Killer Legends

La Mante – Temporada 1

Shelter

The Climb

31 de diciembre

Dave Chappelle: Equanimity

Fun Mom Dinner