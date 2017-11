El juez Cáceres dijo que el ajuste debe ser en la Legislatura y no en el Poder Judicial

El Ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres en una segunda parte de la entrevista que concedió a LA UNION, se refirió al presupuesto 2018 que el Poder Judicial envió al Poder Ejecutivo Provincial que asciende a $1.462.395.053, y dijo que a diferencia de otros años, actualmente la Justicia no está en condiciones de sufrir modificación alguna en su presupuesto ya que de ocurrir algún tipo de recorte afectaría su funcionamiento.

“Podemos cubrir algunas que otras vacantes, pero no podemos crear nuevos juzgados. Hay muchas cosas que no se están haciendo porque lo presupuestado no alcanza. Entonces realizar un ajuste en Presupuesto del Poder Judicial es casi es impensado”, manifestó Cáceres.

Y aseguró que los proyectos para crear nuevas dependencias judiciales tienen que venir ya con la asignación presupuestaria. Y opinó que de no ser así, es imposible ponerlas en funcionamiento.

“Ajustar el Presupuesto del Poder Judicial no se puede, porque es un servicio de justicia que tiene que funcionar. Los ajustes se tienen que hacer en otro lado. La legislatura tiene 40 empleados por cada legislador”, disparó.

Consultado sobre el pedido que se realizó desde el Ministerio de Hacienda para que tanto el Poder Judicial como la Legislatura “renegociaran” las pautas presupuestarias y que las mismas se ajusten al incremento del 15,7% fijado por el Ministerio de Economía de la Nación, el juez dijo que no recibió ninguna notificación formal al respecto.

“Venimos reclamando hace años un edificio nuevo para la Justicia y dejar de alquilar las más de 50 casas para las dependencias judiciales. Pero parece que la prioridad de la provincia es hacer obras que den rédito político y no un edificio para el Poder Judicial”, disparó el Magistrado.