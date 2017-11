VIDEO: Un perro defecó sobre Susana Giménez mientras conducía y la hizo gritar sin parar

Susana Giménez protagonizó un blooper en vivo cuando estaba a punto de realizar un PNT de una marca de comida para perros.

La diva se preparaba para realizar el PNT de una marca de comida para perros, para eso tomó a un cachorrito que le acercaron, situación habitual en cada programa, lo apoyó en su pecho y rápidamente comenzó a sentir un olor raro.

“Me muero, yo sentía un olor espantoso”, dijo entre risas la conductora mientras sostenía al cachorro y su asistente mostraba una canasta donde, efectivamente, el pequeño había defecado. “¡Ay, qué divino! Pero tiene un olor…”, dijo.

“Pero no lo pongas arriba del tereso”, agregó luego, avisándole que el pequeño ejemplar de Russkiy Toy no iba a volver a ese lugar.

Minutos después, Susana se percató que el perrito… seguía defecando, ¡en su vestido! “Ay, no, la tiene ahí. Ay, ay… ¡Ayyyyy!”, gritó la diva. “¡Ay no me muero, te juro que me muero! No, me muero. ¡Con razón! Vengan, traigan alcohol””, agregó.“Nunca me imaginé. Yo sentía el olor… pero pensé que era tuyo”, bromeó como un asistente.

“Bueno, no importa. ¡Es suerte, es suerte!”, cerró Susana entre las risas de los presentes.

Fuente: Exitoina