El robo de celulares mueve casi medio millón por mes

El arrebato del celular es una de las modalidades delictivas que más creció en los últimos tiempos en el Valle Central y, principalmente, en la ciudad Capital. Al punto tal que según las estadísticas -confeccionadas en base a denuncias judiciales y requerimientos policiales- a las que tuvo acceso este diario, en promedio se denuncian 15 hechos de robo y/o hurto de estos aparatos por día. Según los especialistas consultados por LA UNION, en la actualidad “robar un celular es equivalente a robar dinero en efectivo”.

Esta moda que no para de crecer se ve alentada por el mercado negro, que le permite al delincuente deshacerse del aparato “evidencia” en un corto lapso y ponerlo rápidamente en circulación a un valor mucho más bajo del que se vende en un local comercial oficial. Es decir, que los aparatos ingresan al mercado ilegal en comercios que bajo fachadas de locales de “reparación y ventas” son reciclados con total facilidad.

El sábado, a las 21.30 en Avenida Galindez a la altura de la Plaza del Barrio Huayra Punco, una mujer de 47 años de apellido Oliva, mientras esperaba el colectivo hablaba por teléfono con un familiar. De repente, la conversación se cortó. Un sujeto descendió de una moto y con violencia le arrancó el teléfono y la golpeó. La mujer sufrió una crisis de nervios y el ladrón abordó nuevamente la moto y se fugó junto a un cómplice.

Lo que le tocó vivir a la Oliva es una constante de todos los días en nuestra ciudad. Como ella, son numerosos los usuarios de telefonía celular que se ven obligados a adquirir -en un breve lapso de tiempo- un nuevo aparato como resultado de la inseguridad y no porque quieran comprar un teléfono más moderno.

En relación a ello, LA UNION se acercó a una de las empresas prestadoras del servicio de nuestro medio y se interiorizó de la situación. Si bien dijeron que ellos no cuentan con datos exactos sobre la cantidad de aparatos denunciados como robados a sus clientes, el cambio, o mejor dicho, la compra de un nuevo aparato es más que importante. Al momento de referirse a las denuncias por robo, remarcaron que no llevan estadísticas pero que en promedio a diario puede hablarse de unos tres a cinco casos aclarando que, seguramente la cifra sería mayor ya que los usuarios que tienen el plan de sistema prepago, directamente no denuncian la sustracción.

Los puntos y las víctimas

Para conocer cuáles son las zonas elegidas por los delincuentes para arrebatar los teléfonos celulares, solo basta con traer a la memoria algunos de los tantos hechos ilícitos cronicados. En base a ello, desde la policía sindicaron como zonas “más conflictivas”, es decir, donde más robos de esta modalidad se suceden, el Microcentro, las calles adyacentes a la Universidad Nacional de Catamarca, al Hospital San Juan Bautista, la Plaza de los Niños y en barrios como Parque América, en el norte, La Viñita en el sur, La Chacarita en el este y Huayra Punco en la zona alta.

En cuanto a las víctimas de estos ladrones, una fuente policial explicó que lideran las estadísticas las mujeres, en más de un 70 por ciento, sobre todo cuando se desplazan a pie por la vía pública o bien, aguardan el colectivo en las paradas. Luego, le siguen los adolescentes y niños. A quienes también los arrebatadores sorprenden en la vía pública, aún cuando en los últimos meses a estas víctimas, los teléfonos celulares les fueron despojados en el interior de los establecimientos escolares a los que concurren.