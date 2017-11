Detienen a un hombre por el abuso de una niña 8 años

Una nueva denuncia por abuso sexual en perjuicio de una niña de corta edad fue denunciado ayer en la Unidad Judicial nº 5. Horas después de informado el hecho al fiscal en turno, Dr. Javier Herrera, la policía detuvo al agresor sexual, quien quedó detenido en la comisaría de Avenida Colón.

Fuentes policiales y judiciales informaron haber tomado conocimiento del hecho, del que no proporcionaron mayores detalles, por tratarse de un delito de instancia privada y la víctima, una niña de corta edad. Alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer, cuando desde el Hospital de Niños Eva Perón, se convocó a los efectivos de la comisaría Quinta.

Es que momentos antes, había ingresado al nosocomio una mujer con una niña de 8 años de edad, quien tras ser examinada por los médicos de la guardia le aplicaron el protocolo de abuso sexual, ya que presentaba signos compatibles con abuso.

Al entrevistarse con los familiares, los uniformados convocaron al personal de la Unidad Judicial nº 5, quienes se hicieron cargo de la investigación del caso.

Denuncia y detención

Según se conoció al dialogar con los investigadores, la mujer que acompañaba a la niña les contó que, momentos antes de su llegada, la pequeña le había manifestado que un sujeto, del que brindó dus datos personales, la habría abusado sexualmente. Lo que la motivó a llevarla al hospital y finalmente se llamara a la policía.

Tras radicar la denuncia en la sede judicial, el fiscal en turno ordenó la inmediata detención del acusado, quien horas después, más precisamente a las 14.00 fue aprehendido por la policía.

De tal situación las fuentes consultadas solo indicaron que se trata de un hombre mayor de edad quien no opuso resistencia la momento de la detención. Sin embargo, no precisaron si existe o no algún tipo de parentesco con la criatura.

Tras su detención, el sospechoso fue alojado en la comisaría Quinta donde permanecerá privado de la libertad hasta tanto sea indagado el día martes por el fiscal Herrera. En cuanto a la niña, se ordenó que sea contenida al igual que su familia, por el hecho vivido.