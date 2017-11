Un temblor sacudió Andalgalá

A las 18.20 de la tarde de hoy, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un temblor a 22 kilómetros al noroeste de la cabecera departamental y a 134 km al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca.

El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 2.7 grados en la escala de Richter y sólo 7 kilómetros de profundidad.

Fecha:17/11/2017

Hora local:18:20:02

Epicentro: 134 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca, 139 km al SO de San Miguel De Tucumán, 22 km al NO de Andalgalá. -27.412 (lat) -66.436 (long)

Magnitud: 2.7

Profundidad: 7 km