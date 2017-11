Despidieron a Víctor Hugo Morales de C5N

El periodista Víctor Hugo Morales fue despedido en las últimas horas por las autoridades de la señal de noticias C5N y no estará al aire este viernes en el noticiero "El Diario", que se emite a las 18.

Morales confirmó en su cuenta de Twitter la desvinculación, a la que calificó como "previsible".

"Me comunicaron que me han DESPEDIDO de C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional", publicó en su perfil, seguido de un "¡Viva la libertad de expresión!".

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!

Además, la emisora también prescindió de los servicios de su productor Julián Capasso por "comportamiento inaceptable", ya que fue quien insultó al periodista Alfredo Leuco durante la entrega de los premios Martín Fierro a la radio.

Fuentes de la empresa afirmaron que habría sido el propio Morales quien se enfrentó al gerente de noticias de C5N, Federico Maya, para forzar su salida.

Hace dos meses, el conductor Roberto Navarro también fue despedido luego de cruzarse con Maya. En esa ocasión, Víctor Hugo había declarado que si bien no había censura en la señal, sí había "un mar de fondo".

"Yo humildísimamente ya hablé con las partes más importantes. Me metí de buena fe porque entiendo que el canal no puede perderse a Navarro y Navarro no puede perderse al canal. En consecuencia, hay que establecer algún puente. Y evitar dinamitar todos los puentes", había agregado.

Tras conocerse el despido de Víctor Hugo, Navarro salió a "bancarlo" en su Twitter y lo definió como el "mejor periodista del país".

"Se van perdiendo las libertades, las voces, las ideas. El silencio de la complicidad y el miedo acompaña el avasallante avance hacia un gobierno totalitario", completó.