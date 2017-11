Concejal denunció que pedían fotos y videos a mujeres en su nombre

Desde el mes de septiembre pasado, un hombre desde un teléfono celular -cuyo chip al parecer solo está activado para WhatsApp- empleando en el perfil la foto de un concejal de la Capital, le escribió a más de una veintena de mujeres de todas las edades, pidiéndole fotos y videos de índole sexual a cambio de, por su función, otorgarle algún tipo de beneficio.

Durante la jornada del miércoles, el “verdadero” concejal se presentó ante la Justicia y denunció la situación y aclaró que venía sucediendo desde hace un tiempo atrás, pero que recientemente había tomado conocimiento cuando una amiga suya le comentó que ella había recibido también este tipo de mensajes.

Denuncia

LA UNION pudo conocer de fuentes judiciales, que el día miércoles en horas de la tarde, el edil se presentó en la Unidad Judicial y denunció que una persona se estaba haciendo pasar por él y pedía fotos y videos a mujeres a cambio de “favores” políticos.

Según trascendió, el supuesto concejal enviaba mensajes a mujeres -algunas de las cuales serían menores de edad- y presentándose como concejal entablaba una conversación para luego pedirles fotos a cambio de un trabajo o una beca. El caso está siendo investigado por el fiscal Javier Herrera, a quien el damnificado le proporcionó el número telefónico del cual se enviaron los mensajes en su nombre.

En diálogo con LA UNION, el funcionario damnificado, explicó que realizó la denuncia por la gravedad de la situación que podría generarle algún inconveniente.

“Soy padre de familia. Tengo una esposa y esta situación nos puede perjudicar. No sé si algunas mujeres a la que esta persona contactó en mi nombre le envió fotos o videos y que habrá hecho este sujeto con ellas. Es muy delicada la situación sobre todo si se las pidió a mujeres menores de edad. Por eso, decidí hacer la denuncia, para que sea la justicia quien investigue el hecho”.

Proceder

En cuanto al modus operandi del desconocido, el edil explicó “una amiga me enseñó una captura de pantalla de la conversación. Él les escribía a la madrugada y les preguntaba si estaba en tal o cual boliche, diciéndoles que era yo y usando el perfil de mi foto con mi hijo”. “A otra chica que no le respondió, él le escribió “qué lastima que no me contestes, yo puedo hacer mucho por vos. Como dándole a entender que por mi función podía darle algún trabajo o algo así”, agregó.

Consultado por este diario, el concejal desestimó la posibilidad de que el hecho pudiera tener algún tinte político aún cuando aclaró desconocer tal motivación.

Finalmente, el concejal pidió que aquellas mujeres quienes hayan recibido el mensaje o se les envíe el mensaje no respondan ni manden las fotos. “Espero que esto sirva para que ninguna otra persona caiga en este engaño”.