Burzaco acusó a Grondona de haber cobrado 15 millones de dólares en dos mundiales

En el tercer día de declaración del juicio por corrupción en el fútbol, Alejandro Burzaco volvió a realizar duras acusaciones en la causa que involucra a los dirigentes Juan Angel Napout (ex presidente de la Conmebol), José María Marín (ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol) y Manuel Burga (ex presidente de la FPF).

El ex CEO de Torneos se quebró en el estrado de testigos antes de que comenzara el segundo día de su testimonio. Estaba de pie, esperando el ingreso del jurado y empezó a llorar.

Burzaco aseguró que la señal mexicana Televisa, la brasileña TV Globo y la argentina Torneos le pagaron un soborno de 15 millones de dólares a Julio Grondona por los derechos de televisación para Latinoamérica de los Mundiales 2026 y 2030.

Además, precisó que el ex presidente de la AFA recibió el dinero en una cuenta del banco suizo Julius Baer.