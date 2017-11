Vico D'Alessandro habló de las fotos a los besos con Sol Pérez

Dice la sabiduría popular que una imagen vale más que mil palabras, y en el caso de Victorio D’Alessandro (33) y Sol Pérez (23) fueron cuatro las fotos que los mostraron muy juntos y a los besos en un boliche. Fue en la madrugada del sábado, cuando el galán de Golpe al corazón y la diosa de Bailando 2017 coincidieron por casualidad en el boliche Vita, y fueron captados a los besos. "Salimos así porque la música está fuerte", atinó a decir entre risas Sol. "Es lindo", reconoció en ShowMatch.

"Me la crucé a Sol en un boliche, me cayó súper simpática y nos cagamos de risa un rato con mis amigos y sus amigas. No pasó nada relevante. Ella se fue con sus amigas, yo me tuve que ir con mis amigos porque al otro día tenía que viajar. Eso es todo. No hay mucho más. Tengo la mejor con ella, está pasando un momento bárbaro y la felicito".

Al final, Victorio D’Alessandro justificó su renuencia a hablar con la prensa: "Nunca mi vida privada fue un tema de comentario, no me gusta hablar de estas cosas".

Finalmente, cinco imágenes valen más que cuatro mil palabras.

Fuente: Ciudad Magazine