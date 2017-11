Stefani, Leiva y Carrrizo se adueñaron del Festival del B° La Esperanza

Bajo la organización y fiscalización de la Federación Catamarqueña de Ajedrez, se realizó en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de Barrio La Esperanza, tres Torneos de Ajedrez en paralelo, Máster, Abierto e Infanto Juvenil.

De esta forma, el certamen Máster quedó en manos del jugador Santiago Stefani, escoltado por Darío Ocampo y Luis Jalil.

En tanto que del Abierto, resultó ganador Carlos Leiva, escoltado por Paulo Abellán y José Lobos. También se destacaron: Mejor Juvenil Sub 20, Alejandro Vega y mejor Femenino, Nuria Abellán.

El Infanto - Juvenil dejó ganador a Manuel Carrizo (Mejor Sub 14), escoltado por Ulises Guananjay (Mejor Sub 10) y Kevin Ocampo (Mejor Sub 8). También se destacaron: Mejor Sub 6, Lautaro Arias, Mejor Sub 12, Alejandro Ocampo y Mejor Femenino, Ana Ishimine.

Desde la organización se agradeció a todos los participantes por su presencia, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realización del exitoso festival ajedrecístico.