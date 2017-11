Marcelo Tinelli volvió a explotar en Twitter

En el medio de su batalla judicial con el Grupo Indalo, Marcelo Tinelli recurrió varias veces a las redes sociales para expresar toda su bronca e impotencia por los incumplimientos de Cristóbal López.

En las últimas horas, el conductor volvió a estallar en Twitter, aunque sin dar un claro destinatario de su mensaje. “Te dicen que sí. Te lo confirman un par de veces. Trabajás para organizarlo y comprometés gente, recursos, señás hoteles y transportes. Finalmente no cumplen con lo hablado. Y bue, hay que tomarlo como de quien viene“, escribió.

No obstante, en esta ocasión, la catarsis de Marcelo no tuvo que ver con Indalo ni con la televisión, sino con su rol en San Lorenzo de Almagro. Es que según las palabras del conductor, tenía el ok para que su club sea sede del Final Four del Súper 20 de básquet. Sin embargo, se decidió que se dispute en la cancha de Instituto Atlético Central de Córdoba, y Tinelli se decepcionó.

Fuente: Exitoina