Estiman que las provincias se verán perjudicadas si desisten de los juicios que mantienen contra Nación

En el marco de la serie de acuerdos que busca alcanzar el Gobierno nacional con las provincias, el presidente Mauricio Macri pidió que, como contrapartida a una serie de “concesiones” (como que el reclamo por el Fondo del Conurbano Bonaerense se resuelva sin afectar los fondos nacionales que perciben las juriscciones), los mandatarios provinciales desistan de las demandas que mantienen con el Estado nacional.

En diálogo con LA UNION, el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, se refirió al tema y sostuvo que en principio “todas las provincias se van a ver perjudicadas, sin ninguna duda, si desisten de los juicios”.

“Estamos analizando desde el punto de vista jurídico y nosotros le elevamos un informe a la Gobernadora de lo que opinamos en cada causa. Yo entiendo que cada una de las demandas que nosotros hemos hecho tienen fundamento en el derecho que tiene la provincia de hacer los reclamos, así que, en principio, yo creo que están todas bien planteadas” indicó Bertorello y aclaró que “a partir de ahí las decisiones que se tomen ya nos exceden a los fiscales de estado porque únicamente podemos dar una respuesta técnica y acá esto excede lo técnico y va hacia lo político y económico. Así que, nosotros no tenemos la última palabra”.

Respecto del volumen de demandas que mantiene Catamarca contra el Estado nacional, el funcionario a cargo de representar en juicio los intereses de la provincia, indicó que no son muchas, debido a que, en la gestión del gobierno anterior se renunció a las que existían para poder renegociar la deuda provincial. Sin embargo, destacó que son causas importantes.

“Tenemos pocas causas porque en la gestión anterior se había desistido cuando se hicieron las renegociaciones de la deuda provincial, nosotros tenemos una demanda contra Ansespor la obra social (OSEP), tenemos la demanda del 15% (también contra Anses), tenemos algunas cosas puntuales muy importantes pero no tenemos gran cantidad en el número” comentó, aunque prefirió no hacer una estimación del monto de dinero que se reclama en dichas demandas.

Ante la posibilidad de que efectivamente el Gobierno desista de las acciones, el fiscal de Estado aclaró que “depende como se haga, se puede renunciar sólo al proceso o se puede renunciar al derecho” y que “hay formas de renunciar al proceso y no al derecho”. También dejó en claro que ante la renuncia, la provincia no debería pagar costas porque se haría “vía un acuerdo y ese acuerdo no puede implicar que nosotros aparte de tener el derecho todavía tengamos que pagar”.

Bertorello indicó que probablemente, como sucedió con el Fondo del Conurbano, los fiscales de las provincias se reúnan para aunar criterios. “Estamos trabajando en eso, es posible que se dé una reunión para conciliar posiciones. Estamos permanentemente en contacto telefónico y, si hace falta, viajamos y nos juntamos donde la directiva del Foro de Fiscales lo establezca”. Nadie manifiesta nada porque la decisión no la tienen los fiscales. Consultado por la opinión de sus pares prefirió no explayarse, pero dejó en claro su postura: “Todas las provincias se van a ver perjudicadas, sin ninguna duda, si desisten de los juicios”.

Deuda de Anses con OSEP

En diciembre del año pasado el Director de Osep, Julio Cabur anunció que Fiscalía de Estado presentaría una demanda contra Anses por una deuda historíca que mantiene con la obras social.

En dicha oportunidad el funcionario provincial sostuvo que la pretensión de la acción era recibir $1.170 millones adeudados en los últimos cinco año pero que incluso la deuda era mucho mayor.