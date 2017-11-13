Corte de luz programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: POLCOS 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. POLCOS
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA COOPERATIVA TAMBEROS HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR LA CASONA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA PLAZA DE SANTA ROSA (POLICIA)
USUARIOS SINGULARES Y RESIDENCIALES:
FM LA CASONA - ESCUELA LA FALDA
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELA Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN CALLES CRISANTO GÓMEZ, OLMOS DE AGUILERA, GASPAR GUZMAN, ETC; COMPRENDIENDO LOS BARRIOS: SANTA ROSA (CALLE CRISANTO GÓMEZ, OLMOS DE AGUILERA, B° PUENTE ALTO), LA FALDA, B° EL MILAGRO (LA FALDA), LOTEO 20 DE JULIO (LA FALDA).