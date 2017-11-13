Información general

Corte de luz programado para mañana

El mismo se llevará a cabo entre las 07.00 y las 12.30 horas del martes.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: POLCOS 13,2kV

ALIMENTACION: E.T. POLCOS

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA COOPERATIVA TAMBEROS HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR LA CASONA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA PLAZA DE SANTA ROSA (POLICIA)

USUARIOS SINGULARES Y RESIDENCIALES:

FM LA CASONA - ESCUELA LA FALDA

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELA Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN CALLES CRISANTO GÓMEZ, OLMOS DE AGUILERA, GASPAR GUZMAN, ETC; COMPRENDIENDO LOS BARRIOS: SANTA ROSA (CALLE CRISANTO GÓMEZ, OLMOS DE AGUILERA, B° PUENTE ALTO), LA FALDA, B° EL MILAGRO (LA FALDA), LOTEO 20 DE JULIO (LA FALDA).

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