Italia no pudo con Suecia y quedó afuera del Mundial

Por primera vez en 60 años, Italia no jugará el Mundial, luego de empatar como local el partido ante Suecia y quedarse afuera de la clasificación.

Los italianos, que levantaron cuatro veces la Copa del Mundo, no pudieron sacar ventaja ante Suecia y quedaron fuera de Rusia 2018.

Italia buscó con todo el gol, pero no consiguió romper la sólida defensa de Suecia, que, por su parte, volverá a jugar un Mundial tras perderse las dos últimas ediciones.

La única vez que no jugaron la Copa fue 1958. En ese entonces no llegaron porque Irlanda del Norte los dejó afuera de las eliminatorias. En 1930 no jugaron el Mundial en Uruguay, tras rechazar la invitación.

Tras no poder vencer en San Siro, Milán, en el partido del repechaje, Italia queda sin pasaje al Mundial, por primera vez desde Chile 1962. Se suma así a la lista de los grandes ausentes, entre los que se encuentran Chile y Holanda.