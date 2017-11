Call of Duty: WWII arrasa en ventas en sus primeros días de lanzamiento

Call of Duty: WWII, el último título del género bélico de Activision, alcanzó los 500 millones de dólares en ventas mundiales en sus primeros tres días de lanzamiento. Tal fue la repercusión por el debut que superó los estrenos combinados de los tanques cinematográficos Thor: Ragnarok y Mujer Maravilla, de acuerdo a estimaciones de la compañía.

Por ejemplo, en la consola PlayStation 4, Call of Duty: WWII estableció un récord como el mejor juego completo vendido en formato digital en su primer día de venta.

Con el combate multijugador y el aterrador modo de Nazi Zombies como principales atractivos, el último capítulo de la franquicia Call of Duty atrajo a los jugadores a nivel mundial, dando como resultado el más alto número de usuarios conectados en consolas y PC en la historia de Call of Duty.

“Retamos a nuestros jugadores a que volvieran a reunir a sus escuadrones y ellos respondieron al llamado, con el más alto número de participantes que hemos visto en la actual generación de consolas y PC”, dijo Eric Hirshberg, CEO de Activision.

Después de varias entregas combatiendo en escenarios futuristas, el juego de disparo en primera persona de Activision regresa a los orígenes y se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, el mismo conflicto que dio origen a esta saga hace quince años.

A pesar de este viaje al pasado que supone respecto a las entregas más recientes, Call of Duty: WW2 mantiene el ritmo frenético y la acción trepidante que ya son una marca registrada para los fanáticos.

Call of Duty: WWII está disponible para PlayStation 4, Xbox One X y Xbox One. Para los fanáticos de PC, el juego también está actualmente en Steam.

Clarin