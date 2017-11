Silvina Luna volvió a hablar del video prohibido que se filtró

Silvina Luna habló del video íntimo que se viralizó en 2011, en el que aparecía en medio de viñedos en una situación íntima con su pareja de ese momento.

La actriz, que actualmente planea formar una familia con El Polaco, contó en Podemos hablar (Telefe) que en ese momento lo vivió dramáticamente, al punto de creer que se había terminado su carrera.

“Que todo el país te vea en la intimidad es bastante vergonzoso. Pensé que no iba a aparecer nunca más en ningún lado, que no iba a trabajar más en los medios. Estaba muy enojada. Pero bueno, después todo pasa. Yo no tenía ganas de trabajar más”, aseguró.

