La Xbox One X ya tiene precio y fecha de llegada a la Argentina

Microsoft confirmó la disponibilidad de la Xbox One X para la Argentina, que finalmente saldrá a la venta durante diciembre de 2017 en las principales cadenas de retail del país, tal como habíamos adelantado en septiembre.

La edición limitada de Day One Scorpio estará disponible para preventa en Compumundo a un valor de $ 17.999. Luego llegará a otras cadenas, según detalló Microsoft. En los EEUU, el precio de la Xbox One X es de US$ 500. Llegará poco después de la PlayStation 4 Pro, que estará disponible este mes en la Argentina a 16.999 pesos.

La Xbox One X corre gracias a un procesador de ocho núcleos Jaguar modificados para trabajar a una frecuencia de 2,3 GHz. A eso se le suma una gráfica con una potencia de 6 TFLOPs, al mismo nivel que una Nvidia GTX 1070 y muy por encima de los 4 de la PS4 Pro y los 1,5 teraflops de la Xbox One S.

¿Para qué tanto poder? La Xbox One X es capaz de correr juegos 4K de forma nativa a 60 fps, con un sistema para mejorar la visualización en televisores 1080p. El sistema cuenta con refrigeración líquida.

La GPU está compuesta por 40 "unidades de computación personalizadas" trabajando a 1.172 MHz. La Xbox One X cuenta con 12 GB de RAM GDDR5 para un ancho de banda total de 326 GB/s.

La Xbox One X es capaz de hacer correr los juegos y accesorios de la Xbox One original.

La nueva consola se lanza con la línea de juegos más grande en la historia de Xbox, con más de 70 títulos Xbox One X Enhanced en la primera semana y más de 50 disponibles en el día de lanzamiento, incluidos Forza Motorsport 7, Super Lucky's Tale, Assassin's Creed Origins, Middle-earth: Shadow of War y FIFA 18. La biblioteca de juegos de Xbox One consta de más de 1300 juegos y más de 220 títulos exclusivos..

La Nación