Homenaje a Ricardo “Lulo” Nieto

En Radio Unión, en el programa folklórico que ya es un clásico, “Entre canto y guitarras” conducido por Claudio Veracruz, se rindió un homenaje a un gran recitador catamarqueño: Luis Ricardo Nieto más conocido como “Lulo” Nieto.

“Homenaje a un grande, a “Lulo” Nieto, un recitador costumbrista, hombre que nos retrotrae siempre a la alegría, y se lo recuerda de la mejor manera. Queremos rendirle un pequeño tributo en honor a lo que nos dejó porque las personas que se van, dejan el alma en cada uno de los rinconcitos de Catamarca”, fueron las palabras de Veracruz para dar inicio a su programa radial.

Durante el programa, estuvo acompañado por la hija del recitador, Natalia Nieto, y por un gran amigo y periodista, “Kelo” Molas.

“Ha dejado mucho, a mí me ha dejado un legado muy grande, y yo por suerte a todo ese legado pude volverlo libro, pero yo siempre digo que el legado más valioso que me dejó fue sus amigos, la gente que lo recuerda, la gente que todavía me habla de él, la gente que lo atesoró y que me ayuda a mí, así que para mí ese es el legado más importante, sus amigos”, expresó Natalia mientras de fondo se escuchaba a su papá recitando como fondo musical, por lo que manifestó: “Todavía es conmovedor escucharlo”.

Dueño de una cultura general muy amplia, un tipo humilde, que dejó huellas en sus seres queridos y en sus amigos que lo recuerdan siempre de la mejor manera y con buenas historias: “Él tuvo la gran virtud. Hay una frase muy famosa de Don Atahualpa que dice 'Un amigo es uno mismo con la piel del otro', y él tuvo la gran virtud de ponerse en el lugar de los otros, pero en el tiempo y en el espacio justo porque , todos debemos recordar que si había un acontecimiento feliz decíamos ‘Che Lulo, escribanos algo’”, manifestaba Kelo Molas a Radio Unión, y continuó con otra anécdota vivida con el queridísimo Lulo: “Hace algunos años, la Legislatura me reconoció treinta y cinco años de trayectoria periodística, y yo como soy medio sensible, sabía que no iba a poder agradecer, entonces escribí algo y le dije a Lulo ‘hermano, te necesito en la Legislatura mañana para que me leas lo que escribí’. Así él también se ocupó de eso. Esa es la gran virtud que tenía Lulo”, expresó.

En un momento del programa, Natalia Nieto recordó cómo fue el día en el que su papá dejó de existir físicamente, un día antes de que él recibiera el Premio Hacedores 2011: “Ese premio se iba hacer un día viernes 16 de diciembre, y por una cuestión de que el teatro estaba ocupado, lo realizaron el día anterior, el jueves 15. Esa noche estuvo muy emocionado y yo noté que esa noche él no estaba bien. Esa noche salimos de ahí, nos fuimos a comer con mi hija a celebrar su premio los tres como siempre, y falleció al otro día a las tres de la tarde. Yo me acuerdo que esa noche cuando el subió al escenario, yo lo ayude a subir, y en lugar de volver a sentarme me quedé parada al lado del escenario y cuando el agradeció, dijo que el agradeció ese premio como sentía que ya estaba bajando la montaña. Para mi esa frase fue como que algo sentía adentro.

El viernes él fue a almorzar a mi casa, almorzó conmigo y con mi hija, los tres solos. Se fue a las tres de la tarde de mi casa, quedamos en que yo iba air con mi hija a las seis de la tarde a tomar unos mates y falleció a las tres y media en su casa. Y el siempre, pero siempre me decía ‘yo quiero morirme en mi casa, solo con mi perro, no quiero que estés, me quiero dormir’ y fue así tal cual él lo planificó. Incluso me llegó a decir, ‘vas a ver que el día que yo muera va a llover’, y ese día fue un diluvio a la siesta. Cuando yo llegué a la casa, él ya había fallecido hace como una hora”.

Durante el programa, su amigo Kelo Molas recordaba historias y frases del gran recitador catamarqueño, y siempre mantenía presente que su amigo fue una gran persona: “Lulo era muy solidario, tenía un aspecto enormemente solidario”, expresó sin dudarlo.

Teatro y reconocimientos

Como actor, integró los elencos de José Horacio Monayar y la Comedia Catamarqueña, y como recitador ingresó al recordado Ballet Folclórico “Flor de Tusca”. Recitó poemas de su autoría o de otros autores, grabó CD con Los de Catamarca, “Alico” Espilocín, Néstor Pacheco y Carlitos Martínez. Asimismo, la Fiesta Nacional del Poncho lo tuvo como protagonista desde su primera edición, por eso fue homenajeado junto con todos los sobrevivientes de aquel primer Poncho, en el cumpleaños N° 40.

Recibió varias distinciones por su trayectoria, y el 15 de diciembre de 2011 obtuvo el premio “Hacedores 2011”. Falleció el día siguiente de recibir este premio.

A continuación, el programa radial completo con la presencia de Natalia Nieto y "Kelo" Molas